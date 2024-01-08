الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جدول مواعيد مباريات منتخب مصر في إفريقيا 2024 والقنوات الناقلة المجانية

كأس الأمم الافريقية
كأس الأمم الافريقية 2024

تتصاعدة حدة البحث عن جدول مواعيد مباريات منتخب مصر في إفريقيا 2024 وذلك مع اقتراب بطولة كأس الأمم الافريقية في نسختها الـ 34 والتي تقام في في دولة كوت ديفوارخلال الفترة من يوم 13 يناير الجاري وحتى يوم 24 يناير 2024 ويشارك فيها نحو 24 منتخب مقسمين على 6 مجموعات.

جدول مواعيد مباريات منتخب مصر في أفريقيا 2024

نعرض لكم جدول مواعيد مباريات منتخب مصر في أفريقيا 2024 وفقا للقرعة التي أجرها الاتحاد الافريقي لكرة القدم حيث يخوض منتخب مصر في الجولة الأولي 3 مباريات جاءت كما يلي:-

  • منتخب مصر ضد منتخب موزمبيق يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024 في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة.
  • منتخب مصر ضد منتخب غانا يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024 في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.
  • منتخب مصر ضد منتخب الرأس الأخضر يوم الاثنين الموافق 22 يناير 2024 في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.
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القنوات الناقلة لمباريات كأس الأمم الافريقية 2024

حصلت بعض القنوات الرياضية على حقوق إذاعة مباريات كأس الأمم الإفريقية 2024 ويمكن ضبط إشارة بثها من خلال الإحداثيات التالية:-

قناة بين سبورت HD2 Max

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 11623.
  • الاستقطاب: عمودي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 27500.

قناة ESPN 901

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد  :   12609.
  • الاستقطاب: عمودي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 27500.
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قناة RING HD

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد:  12418.
  • الاستقطاب: عمودي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 27500.

قناة النبأ الليبية

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 11096.
  • الاستقطاب: عمودي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 27500.

تشكيل منتخب مصر في كأس الأمم الافريقية 2024

  • حراسة المرمي: أحمد الشناوي، محمد الشناوي، محمد أبو جبل. محمد صبحي.
  • الدفاع: أحمد حجازي، محمد عبد المنعم، على جبر، أسامة جلال، أحمد سامي، محمد هاني، عمر كمال، أحمد فتوح، محمد حمدي.
  • الوسط: حمدي فتحي، إمام عاشور، محمد النني، نروان عطية، أحمد سيد زيزو، أحمد نبيل كوكا، محمد حمادة.
  • الهجوم: محمد صلاح، مصطفي فتحي، محمود تريزيجية، عمرة مرموش، مطصفي محمود كهربا، أحمد حسن كوكا.

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