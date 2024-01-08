الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

استمارة الصف الثاني الثانوي 2024.. الرابط والخطوات عبر الموقع الرسمي

طلاب
طلاب

زاد البحث استمارة الصف الثاني الثانوي 2024 وذلك قبيل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023 - 2024 وفقا للمخطط الزمني للعام الدراسي الحالي والذي تم اعتماده من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قبل انطلاق العام.

استمارة الصف الثاني الثانوي 2024

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موقعا إلكترونيًا من خلال هذا الرابط (من هنا) يمكن من خلال تسجيل استمارة الصف الثاني الثانوي 2024 لتسجيل بيانات طلاب النقل في المدارس الثانوي بجميع محافظات الجمهورية ومراجعتها بدقة عالية وفي حالة وجود أخطاء يتم التوجه إلى المدرسة المقيد بها الطالب لتعديها قبل الحفظ وطباعة الاستمارة بشكل نهائي.

وأكدت الوزارة على ضرورة اسجيل المادة الأجنبية الثانية التي يدرسها الطالب ضمن المواد التي يلتقها خلال الفصل الدراسي وفقا لشعبته الدراسية والتي اختارها سواء كانت المادة الفرنسية أو المادة الإيطالية أو الأسبانية أو الصينية بالإضافة إلى مواد شعبته الدراسية (علمي علوم، علمي رياضة، أدبي).

جميع المواد.. رابط تحميل نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائى 2024 الترم الأول

جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلاب المصريين في الخارج

خطوات تسجيل استماره الصف الثاني الثانوي 2024

يمكن إدخال بيانات طلاب صفوف النقل في المدارس الثانوي في الاستمارة المؤهلة لدخول الامتحانات سواء في الفصل الدراسي الأول أو الفصل الدرساي الثاني 2023-2024 للحصول على رقم الجلوس والذي يحدد مكان تواجد الطالب في الامتحانات وفقا لجدول تنظيم الامتحانات الذي اعلنت عنه كافة مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في المحافظات.

ويمكن تسجيل البيانات بإتباع الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا) .
  • اختيار أيقونة تسجيل بيانات طلاب 2 ثانوي.
  • تسجيل كافة لبيانات الطالب في الخانات المخصصة.
  • تحديد الشعبة الدراسية والمادة الأجنبية الثانية.
  • تحميل كافة البيانات اللازمة.
  • الضغط على كلمة حفظ الطالب.
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جدول امتحانات الصف الأول الاعدادي الترم الأول 2024

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الآن.. جدول امتحانات الصف الأول الثانوي القاهرة 2024

موعد امتحانات طلاب 2 ثانوي 2024 في القاهرة 

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة القاهرة جدول امتحانات طلاب 2 ثانوي عام 2024 الترم الأول لطلاب الشعبة العلمية والدبية والتي تنطلق خلال الفترة من يوم السبت الموافق 13 يناير الجاري وحتى يةم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024.

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موعد انطلاق الفصل الدراسي الثاني 2024

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