الأحد 07 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ميعاد مباراة منتخب مصر بتوقيت القاهرة.. وتردد القنوات الناقلة

مباراة منتخب مصر
مباراة منتخب مصر

ميعاد مباراة منتخب مصر بتوقيت القاهرة اليوم من أكثر الكلمات التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي قبيل أيام فقط من انطلاق بطولة كأس الأمم الافريقية والتي تستضيفها دولة كوت ديفوار على أراضيها للمرة الثانية.

ميعاد مباراة منتخب مصر بتوقيت القاهرة

حدد الاتحاد الدولى لكرة القدم ميعاد مباراة منتخب مصر بتوقيت القاهرة حيث يخوض الفريق الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا مباراة ودية ضد منتخب تنزانيا في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الأحد الموافق 7 يناير 2024 على ملعب استاد القاهرة الدولي ويأتي ذلك في إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.

يستهدف منتخب الفراعنة العودة لمنصو التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية عقب غياب دام أكثر من 13 عاما يرغب في إضافة النجمة الثامنة في دولاب البطولات عبر تاريخ البطولة حيث جاء منتخب مصر وفقا للقرعة في المجموعة الثانية والتي تضم (نتخب مصر، منتخب غانا، منتخب موزمبيق، منتخب الرأس الأخضر).

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موعد مباراة منتخب مصر وتنزانيا الودية والقنوات الناقلة

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وتنزانيا الودية 

يمكن متابعة المباراة الودية التي تجميع بين منتخب مصر ومنتخب تنزانيا على ملعب استاد القاهرة الدولي ويأتي ذلك في إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 من خلال شاشة قناة أون تايم سبورت الرياضية ON Time Sport ويمكن ضبط بث إشارة بثها من خلال الإحداثيات التالية:-

قناة أون تايم سبورت الرياضية ON Time Sport 1

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 11861.
  • معدل الاستقطاب: رأسي.
  • معامل تصحيح الخطأ:5/6.

قناة أون تايم سبورت الرياضية ON Time Sport 2

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 11256.
  • معدل الاستقطاب: رأسي.
  • معامل تصحيح الخطأ:5/6.
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حكاية كتاب يقرأه محمد صلاح داخل معسكر منتخب مصر

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اليوم منتخب مصر يواجه تنزانيا..  وجدول مباريات الأحد 7-1-2024 

قائمة اللاعبين المشاركين في كأس الأمم الافريقية 2024

  • حراسة المرمى: أحمد الشناوي، محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي.
  • الدفاع: احمد حجازي، محمد عبد المنعم، على جبر، أسامة جلال، أحمد سامي، محمد هاني، عمر كمال، أحمد فتوح، محمد حمدي.
  • الوسط: حمدي فتحي، إمام عاشور، محمد النني، مروان عطية، أحمد سيد زيزو، أحمد نبيل كوكا، محمود حمادة.
  • الهجوم: محمد صلاح، مصطفي فتحي، محمود تريزجية، عمرو مرموش، مصطفي محمد، محمود كهربا، أحمد حسن كوكا.

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