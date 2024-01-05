تصدر البحث عن موعد مباراة منتخب مصر الودية أمام منتخب تنزانيا، كافة محركات جوجل على مدار الساعات القليلة الماضية.

ويأتي ذلك، لأن المباراة ستكون بمثابة بروفة أخيرة للاعبين والجهاز الفني للفراعنة بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، من أجل طمأنة الجماهير على أحوال الفريق، قبل المشاركة رسميا في منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية "كوت ديفوار 2023".

موعد مباراة منتخب مصر وتنزانيا الودية والقنوات الناقلة

يستضيف المنتخب الوطني الأول نظيره منتخب تنزانيا، في السابعة مساء بعد غدا الأحد الموافق 7 يناير الجاري 2024، على ستاد القاهرة الدولي، في المباراة الودية التي تجمع بين الفريقين، في إطار استعداداتهم لخوض منافسات "كان 2023"، التي باءت يفصلنا عن انطلاقها أيام قليلة للغاية، تكاد تعد على أصابع الايد الواحدة.

القنوات الناقلة لودية مصر وتنزانيا

تنقل ودية مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب تنزانيا، في تمام السابعة مساء بعد غدا الأحد 7 يناير الجاري، عبر أحدى شبكة قناتين أون تايم سبورت المختلفة سواء 1 أو 2.

موعد انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية "كوت ديفوار 2023"

من المقرر انطلاق منافسات المونديال القاري، في العاصمة الإيفوارية "أبيدجان"، خلال الفترة من 13 يناير الجاري وتستمر فعاليتها حتى يوم 11 فبراير المقبل.

مجموعة منتخب مصر بأمم إفريقيا "كوت ديفوار 2023"

ويقع المنتخب الوطني الأول في المجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية "كوت ديفوار 2023"، حيث تضم المجموعة معه كلا من منتخبات الرأس الأخضر وغانا وموزمبيق.

الفراعنة صاحب الرقم القياسي لأمم إفريقيا

ويحمل المنتخب الوطني الأول، الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالأميرة السمراء برصيد 7 ألقاب، أخرهم الثلاثية التاريخية، التي من الصعب تكرارها مجددا أعوام 2006 و2008 و2010، يلي منتخب الكاميرون 5 ألقاب وغانا 4 ونيجيريا 3.