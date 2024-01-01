جدول مباريات المنتخب المصري في كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

اقتربت بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 من الانطلاق، حيث يستعد 24 منتخبًا للتنافس على اللقب الأغلى في القارة السمراء، في بطولة ستُقام في كوت ديفوار.

وتُقام بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار، في الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير 2024.

ويشارك منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا للمرة السابعة والعشرين في تاريخه، ويطمح لتحقيق اللقب للمرة الثامنة في تاريخه، والأولى منذ عام 2010.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023، رفقة منتخبات غانا، موزمبيق وكاب فيردي.

وقرر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، خوض مباراة ودية أمام منتخب تنزانيا، مقرر إقامتها فى القاهرة، يوم ٧ يناير الجارى، وبعدها السفر إلى كوت ديفوار، يوم 9 من الشهر نفسه.

جدول مباريات المنتخب المصري في كأس أمم إفريقيا

ونستعرض تباعًا جدول مباريات المنتخب المصري في كأس أمم إفريقيا.

ويستهل منتخب مصر مشواره في كأس أمم إفريقيا 2023 يوم السبت 14 يناير بمواجهة موزمبيق في الجولة الأولى، وذلك في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الجولة الثانية، يصطدم منتخب مصر بنظيره غانا يوم الخميس 18 يناير، في تمام العاشرة مساءً.

أما مباراة مصر ضد كاب فيردي، فتُقام يوم الاثنين 22 يناير، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2023

أما عن القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2023، فتنُقل تليفزيونيًا على شبكة قنوات beIN SPORTS القطرية الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وخصصت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، قنوات بي إن ماكس، لبث مباريات كأس أمم إفريقيا باللغة العربية والإنجليزية.