الخميس 09 مايو 2024
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اقتصاد

رفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية بمدينة السادات (صور)

رئيس جهاز السادات
رئيس جهاز السادات يتابع مشاريع الطرق

تابع المهندس  ياسر عبدالحليم حسن، رئيس جهاز تنميه مدينه السادات، بمرفقة المهندس أسامه محمد سيد على نائب رئيس الجهاز، والمهندس  محمد زهران، والمهندس محمد عبدالحكيم عامر، معاوني رئيس الجهاز ومديرين الإدارت التنفيذية، أعمال رفع الكفاءة لمشروعات الطرق والمحاور الرئيسية بالمدينة. 

رئيس جهاز الشروق يطالب حائزى أراضى منطقة الرابية بسرعة تقنين أوضاعهم

 

رفع كفاءة المحاور المركزية بمدينة السادات 

وتفقد مسئولي جهاز مدينة السادات، استكمال رفع كفاءة المحور المركزي وتنفيذ أعمال الطرق لامتداد الجزء المتبقي من الطريق وصولًا لجامعة مدينة السادات.

كما كلف المهندس ياسر عبد الحليم، إدارة الطرق بسرعة الانتهاء من طبقة الأسفلت للجزء المتبقي من المحور. 

كما كلف المهندس ياسر عبد الحليم، إدارة الزراعة بعمل شبكة المياة بالجزيرة الوسطى بطول 5 كيلو متر  للطريق وزراعتها بالمغطيات النباتية وأشجار الزينة  حتى الطريق الفاصل بين القرية التكنولوجية وجامعة مدينة السادات بطول 1.5 كيلو كتر لكي تخدم المناطق السكنية الجديدة وجامعة مدينة السادات، والربط بالمناطق السكنية المحيطة  والطرق الرئيسية بالمدينة. 

كما تفقد رئيس جهاز  مدينة السادات،  متابعة أعمال الطرق المحيطة بالمدينة النسيجية بمنطقة المطورين الصناعية، حيث تشمل الأعمال تنفيذ طرق مرحلة ثانية، وتنفيذ الأرصفة لربط هذة المدينة بالمحاور الرئيسية الجاري تنفيذها. 

واختتم  المهندس ياسر عبد الحليم، رئيس الجهاز، والوفد المرافق له، الجولة بالمرور على الامتداد الجنوبي للمنطقة الصناعية الثامنة لأعمال المرافق والطرق، ووجه بسرعة انتهاء  أعمال الطرق والتنسيق العام ورفع المخلفات الموجودة بها.

ونوه رئيس جهاز السادات، بأهمية المتابعة الدورية للمدينة وفقًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورؤساء أجهزة المدن، وتوجيهات المهندس آمين حسن غنيم نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بضرورة المتابعة الدورية ودفع عجلة العمل  لكافة المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة. 

رئيس جهاز السادات يتابع مشاريع الطرق 
رئيس جهاز السادات يتابع مشاريع الطرق 
رئيس جهاز السادات يتابع مشاريع الطرق 
رئيس جهاز السادات يتابع مشاريع الطرق 
رئيس جهاز السادات يتابع مشاريع الطرق 
رفع الكفاءة لمشروعات الطرق المحاور الرئيسية السادات جهاز

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