الخميس 09 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

قفزت من البلكونة بسبب الحب.. النيابة تطلب تحريات المباحث حول مقتل طفلة بالسلام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

استمعت نيابة السلام لأقوال أهلية طفلة "15 " سنة ألقت بنفسها من شرفة المنزل، وقال أهل الفتاة لجهات التحقيق بأنها كانت تحب شخص حب مراهقة وتقدم لخطبتها  منذ سنة ولصغر سنها قمنا برفضه.

 تفاصيل الواقعة

 وأضافوا أنه حاول التواصل معها مرة أخرى، وأكدنا لها رفضنا لصغر سنها وتفاجئنا بدخولها في نوبة من البكاء الشديد والصدمة وألقت بنفسها من شرفة المنزل، وأمرت نيابة السلام بالتصريح بدفن جثة الطفلة بعد الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية 

تكليف المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، كانت قد تلقت الأجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على جثة لفتاة في العقد الثاني من العمر بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة السلام أول.

وبالانتقال والفحص عثر على جثة الفتاة، مصابة بتهشم بالجمجمة وتم نقلها لمشرحة المستشفى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

المباحث الجنائية امن القاهرة حب مراهقة نيابة السلام

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قفزت من البلكونة بسبب الحب.. النيابة تطلب تحريات المباحث حول مقتل طفلة بالسلام

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