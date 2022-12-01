الخميس 01 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اعترافات متهم بهتك عرض طفلة وذبحها أمام نيابة السلام

ارشيفية
ارشيفية

أدلى عامل متهم بهتك عرض طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات وذبحها وإلقاء جثتها في صندوق القمامة، باعترافات تفصيلية أمام نيابة السلام.

وأكد المتهم أنه ظن أن الطفلة كونها صغيرة لن تستطيع إخبار أحد بما سيفعله بها، مضيفًا أن الشيطان أغواه للتعدي عليها.

وأضاف المتهم أنه نجح في استدراج المجني عليها بـ علكة أو "لبان" فذهبت معه فأخذها من يدها إلى أحد الشوارع وحاول الإمساك بجسدها فصرخت وانهارت في البكاء وظلت تنادي على والدتها.

وأشار المتهم إلى أنه أصابه خوف شديد وقالت له الطفلة: "هقول لماما أنت بتعمل إيه معايا".

وأوضح المتهم أنه في هذه اللحظة لم يشعر بنفسه إلا وهو يقوم بذبح الطفلة وطعنها وبعد أن لفظت أنفاسها الأخيرة حملها وألقاها في القمامة وهرب.

وتلقى اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا من قسم شرطة السلام أول، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة طفلة مقتولة داخل صندوق للقمامة، وبالانتقال تبين العثور على جثة طفلة عمرها 5 سنوات.

وبالفحص تبين إصابتها بجرح ذبحي بالرقبة وطعنة أسفل الصدر من الجهة اليمنى، وتم تحديد هويتها، ونقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتم التوصل إلى والدتها وزوج والدتها وتمت مناقشتهما، والتحفظ على كاميرات المراقبة في منطقة العثور على الجثة لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

وبإجراء التحريات، تبين أن شابا في العقد الثالث من عمره يعمل بمحل شاهدها في الشارع أثناء سيرها فاستدرجها وهتك عرضها، وأثناء مقاومتها له قام بذبحها بسلاح أبيض، ثم ألقاها في صندوق قمامة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

هتك عرض طفلة القمامة نيابة السلام الطفلة المجني عليها

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وائل لطفي

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