بينهم محمد صلاح.. قائمة بأغلى 10 لاعبين فى كأس أمم إفريقيا 2023

بدأ العد التنازلي لانطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، والمقرر إقامتها في كوت ديفوار بعد أيام قليلة.

وتلعب بطولة أمم إفريقيا على الأراضي الإيفوارية خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024.

وتشارك في البطولة العديد من المنتخبات القوية أمثال مصر البطل التاريخي برصيد 7 ألقاب، فضلا عن المغرب وتونس والجزائر والسنغال.

وبعيدا عن المنافسة الشرسة بين المنتخبات، فهناك عدة صراعات أخرى يتقدمها صراع القيمة السوقية الخاصة بنجوم القارة السمراء.

وتمتلك المنتخبات الإفريقية مجموعة رائعة من نجوم الكرة الأوروبية، أمثال المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي والنيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي الإيطالي.

أغلى لاعبي كأس أمم إفريقيا 2023

سلط موقع "ترانسفير ماركت" لإحصائيات كرة القدم، الضوء على قائمة أغلى 10 لاعبين في البطولة المرتقبة.

وجاء أوسيمين في الصدارة بـ110 ملايين يورو، وخلفه محمد صلاح بفارق كبير، إذ تبلغ قيمته حاليا 65 مليونا.

وتساوى المغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان مع صلاح، فيما احتل الغاني محمد قدوس، نجم وست هام يونايتد الإنجليزي، رابع المراكز بـ45 مليون يورو.

واحتل الكاميروني أندريه أونانا، حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي، المركز الخامس بواقع 40 مليون يورو، بالتساوي مع عدة لاعبين آخرين.

قائمة أغلى 10 لاعبين في أمم إفريقيا 2023

النيجيري فيكتور أوسيمين - 110 ملايين يورو

المصري محمد صلاح - 65 مليون يورو

المغربي أشرف حكيمي - 65 مليون يورو

الغاني محمد قدوس - 45 مليون يورو

الكاميروني أندريه أونانا - 40 مليون يورو

البوركيني إدموند تابسوبا - 40 مليون يورو

النيجيري فيكتور بونيفاس - 40 مليون يورو

الغيني سيرهو جيراسي - 40 مليون يورو

الإيفواري عثمان ديوماندي - 40 مليون يورو

المغربي نايف أكرد - 38 مليون يورو

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