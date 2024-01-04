الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة منتخب مصر القادمة في كأس الأمم الإفريقية 2024

منتخب مصر
منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر القادمة في كأس الأمم الإفريقية، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة الإفريقية، بجانب الجماهير المصرية لمتابعة مباريات منتخبنا الوطني، في البطولة التي ستُقام في كوت ديفوار خلال شهر يناير الجاري.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة في كأس أمم إفريقيا

ويستعد منتخب مصر، تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، لمواجهة موزمبيق: يوم 14 يناير، في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

ثم يلتقي منتخب مصر بمنافسه غانا، يوم 18 يناير، في تمام الساعة العاشرة مساءً، ثم يواجه منتخب الرأس الأخضر، وذلك يوم 22 يناير، في تمام الساعة العاشرة مساءً أيضًا.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر القادمة

ومن المقرر أن تُذاع مباراة منتخب مصر القادمة على شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية beIN Sports HD.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات كأس الأمم الإفريقية، يوم 13 يناير الجاري وحتى يوم 11 فبراير، بمشاركة 24 منتخبًا، وستُقام في كوت ديفوار.

مجموعة مصر في كأس أمم إفريقيا 2024

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية، بجوار منتخبات غانا، موزمبيق والرأس الأخضر.

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قائمة منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2024

وجاءت قائمة منتخب مصر التي ستشارك في كأس الأمم الإفريقية، على النحو التالي:

  • في حراسة المرمى: محمد الشناوى - أحمد الشناوى - محمد أبو جبل - محمد صبحي.
  • خط الدفاع: أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - علي جبر – ياسر إبراهيم - أحمد سامي - محمد هاني - عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح - محمد حمدي.
  • خط وسط الملعب: حمدي فتحي - إمام عاشور - محمد النني - مروان عطية - أحمد السيد زيزو – مهند لاشين - محمود حمادة.
  • في خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحي - محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود عبد المنعم "كهربا" - أحمد حسن كوكا.
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