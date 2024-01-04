فيتوريا يجهز مروان عطية لقيادة خط وسط الفراعنة في بطولة الأمم الإفريقية

حرص البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، على عقد جلسة خاصة مع مروان عطية لاعب وسط الأهلي، على هامش تدريبات المنتخب بمعسكره الذي يقام على ملعب العاصمة الإدارية الجديدة؛ في محاولة لتجهيز اللاعب لقيادة خط وسط الفراعنة فى بطولة أمم إفريقيا التي تنطلق يوم 13 يناير الجاري في كوت ديفوار.

وتضمنت كلمات فيتوريا للاعب وسط الفراعنة كيفية بناء الهجمات والتنوع عن طريق الجناحين، حيث اعتبر فيتوريا أن قوة الجناحين سواء محمد صلاح فى اليمين أو محمود حسن تريزجية وعمر مرموش فى اليسار، هو أبرز ما يميز منتخب مصر ومن ثم فلابد من استغلال هذه الميزة لترجيح كفة منتخب مصر على باقى المنافسين.

وشرح المدرب البرتغالى، كيفية بناء الهجمة بشكل يحمل نوع من الذكاء؛ من خلال تمرير الكرات بالظريقة الأفضل التي تساعد خط الهجوم في خلق فرص هادفة على مرمى الخصوم، لزيادة الفاعلية الهجومية وتحقيق انتصارات تضمن لمنتخب مصر الوصول إلى المباراة النهائية.

وظهرت قناعة فيتوريا بمروان عطية لبناء خطته على هذا اللاعب فى وسط الملعب؛ من خلال السمات الفردية التى يمتلكها لاعب وسط الاهلى فى كيفية الاستلام والتسلم وخلق مساحات في وسط الملعب، وقدرته على التحكم في رتم الأداء وهو ما ظهر خلال مباريات الأهلي في بطولة كأس السوبر المصري التي أقيمت في الإمارات.

ويواصل المنتخب الوطني تدريباته اليومية على استاد العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة جميع اللاعبين، استعدادًا لمواجهة تنزانيا يوم الأحد المقبل، في البروفة الودية الوحيدة للفراعنة استعداد لخوض غمار الـ "كان"، حيث يسعى منتخب مصر للمنافسة على اللقب الإفريقي الذي خسرها في البطولة الأخيرة أمام السنغال بضربات الجزاء الترجيحية.