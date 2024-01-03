بعد ساعات من استدعائه.. مهند لاشين ينضم لمعسكر الفراعنة

انضم مهند لاشين لاعب وسط فريق بيراميدز لمعسكر الفراعنة مساء اليوم، استعدادًا للمشاركة مع لاعبى الفراعنة فى التدريبات استعدادا لبطولة أمم إفريقيا 2024 التى تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير الجارى وحتى 11 فبراير المقبل.

واستدعى فيتوريا، مهند لاشين لاعب وسط فريق بيراميدز لخلافة كوكا فى قائمة الفراعنة التى ستشارك فى بطولة أمم افريقيا 2024 التى ستخوض فعاليات بطولة أمم إفريقيا.

وحرص الجهاز الفني للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا ولاعبي الفراعنة على دعم ومساندة أحمد نبيل كوكا، بعد أن أثبتت الأشعة إصابته في أربطة القدم وخروجه من قائمة المنتخب النهائية المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 التي تنطلق 13 يناير الجاري في كوت ديفوار.

وجاءت هذه اللفتة الطيبة من جانب الجهاز الفنى واللاعبين كنوع من الدعم للاعب باعتباره أصغر لاعب فى قائمة الفراعنة، لكن لم يكتب له السفر إلى كوت ديفوار بسبب الإصابة.

ويواصل لاعبو المنتخب الوطنى تدريباتهم على ملعب العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة جميع اللاعبين على ان ينضم محمد صلاح نجم ليفربول للمران غدا وكذلك مهند لاشين لاعب بيراميدز الذى تم استدعاءه خلفا لاحمد نبيل كوكا الذى تم استبعاده بسبب الإصابة.

وركز البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، على العديد من الأمور الخاصة بلاعبى الفراعنة خلال المحاضرة الأولى التى ألقاها المدرب البرتغالى على اللاعبين قبل خوض المران الأول للفراعنة استعدادا لخوض فعاليات بطولة أمم إفريقيا 2024 التى تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبلين.

ويستعد منتخب مصر لخوض فعاليات بطولة أمم افريقيا 2024 التى تنطلق فعالياتها 13 من يناير الجارى، حيث يبدأ الفراعنة مشوارهم بمواجهة موزمبيق يوم 14 يناير.