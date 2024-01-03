الجمعة.. فيتوريا يفتح مران الفراعنة أمام وسائل الإعلام

قرّر البرتغالي روى فيتوريا، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، فتح مران الفراعنة أمام وسائل الإعلام بعد غد الجمعة للردود على كل استفسارات وسائل الإعلام المختلفة ومتابعة الربع ساعة الأول من مران الفراعنة.

ويستعد منتخب مصر لخوض فعاليات بطولة أمم افريقيا 2024 التى تنطلق فعالياتها 13 من يناير الجارى، حيث يبدأ الفراعنة مشوارهم بمواجهة موزمبيق يوم 14 يناير.

ويواصل لاعبو المنتخب الوطنى تدريباتهم على ملعب العاصمة الغدارية الجديدة، بمشاركة جميع اللاعبين على ان ينضم محمد صلاح نجم ليفربول للمران غدًا، وكذلك مهند لاشين لاعب بيراميدز الذى تم استدعاءه خلفا لاحمد نبيل كوكا الذى تم استبعاده بسبب الإصابة.

وحرص الجهاز الفني للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا ولاعبي الفراعنة على دعم ومساندة أحمد نبيل كوكا بعد أن أثبتت الأشعة إصابته في أربطة القدم وخروجه من قائمة المنتخب النهائية المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 التي تنطلق 13 يناير الجاري في كوت ديفوار.

جاءت هذه اللفتة الطيبة من جانب الجهاز الفنى واللاعبين كنوع من الدعم للاعب باعتباره أصغر لاعب فى قائمة الفراعنة، لكن لم يكتب له السفر إلى كوت ديفوار بسبب الإصابة.

واستدعى روى فيتوريا مهند لاشين لاعب وسط فريق بيراميدز لخلافة كوكا فى قائمة الفراعنة التى ستشارك فى بطولة أمم افريقيا 2024 التى ستخوض فعاليات بطولة أمم افريقيا .

وركز البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، على العديد من الأمور الخاصة بلاعبى الفراعنة خلال المحاضرة الأولى التى ألقاها المدرب البرتغالى على اللاعبين قبل خوض المران الأول للفراعنة استعدادًا لخوض فعاليات بطولة أمم افريقيا 2024 التى تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبلين.