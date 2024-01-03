الأربعاء 03 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

التمركز الجيد والتحضير من الخلف.. تفاصيل محاضرة فيتوريا الأولى للاعبي المنتخب

منتخب مصر
منتخب مصر

ركز البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، على العديد من الأمور الخاصة بلاعبى الفراعنة خلال المحاضرة الأولى التى ألقاها المدرب البرتغالى على اللاعبين قبل خوض المران الأول للفراعنة استعدادا لخوض فعاليات بطولة أمم افريقيا 2024 التى تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبلين.

وتحدث فيتوريا خلال المحاضرة على كيفية التمركز الجيد داخل الملعب وعدم وجود متسع من الوقت لتصحيح الأخطاء أو تدارك الأمر فى مباريات البطولات المجمعة التى تحتاج لتحقيق الفوز من أجل الاستمرار فى البطولة حتى النهائى، خاصة فى الشق الدفاعى الذى عانى طوال الفترة الماضية فى ظل غياب بعض العناصر الأساسية.

وتطرق فيتوريا للحديث عن ضرورة بدء الهجمات والتحضير من الخلف للأمام عن طريق لاعبى خط الوسط والجناحين، مؤكدا أن منتخب مصر يمتلك أفضل جناحين فى افريقيا سواء محمد صلاح فى الجهة اليمنى أو محمود حسن تريزيجية أو عمر مرموش فى الجهة اليسرى، مما يحتم ضرورة استغلال هذه الميزه فى الوصول للمرمى بشكل أفضل وتشكيل خطورة على مرمى المنافسين فى البطولة.

وحرص المدرب البرتغالى على دعم لاعبيه فى بداية فترة الاستعداد مؤكدا أن الجميع يستحق التواجد فى التشكيلة الأساسية لمنتخب مصر، لكن الجاهزية الفنية والبدنية، ستكون الفيصل فى اختيار التشكيلة التى ستخوض فعاليات البطولة التى تبدأ بمواجهة منتخب موزمبيق يوم 14 يناير الجارى.

وشدد فيتوريا على أن لديه قناعة بكل لاعب تم اختياره، مطالبا الجميع بعدم الالتفات لما يقال او يكتب عن الاختيارات حتى لا يؤثر سلبا على التركيز فى التدريبات، خاصة اللاعبين الذين تعرضوا لانتقادات كبيرة بسبب تواجدهم فى القائمة على حساب لاعبين اخرين لم يتواجدوا ضمن اختيارات المدير الفنى.

ويخوض منتخب مصر مساء اليوم مرانه الثانى، حيث بدأ معسكره المغلق صباح أمس الثلاثاء، بمشاركة جميع اللاعبين الذين تم اختيارهم فيما عدا محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزى الذى ينضم صباح اليوم الأربعاء، بعد المشاركة مع فريقه فى مباراة نيوكاسل يونايتد مساء الإثنين فى الجولة العشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب الفراعنة بنظيره التنزانى يوم السبت المقبل وديا على استاد القاهرة فى البروفة الوحيدة لمنتخب مصر قبل السفر إلى كوت ديفوار على متن طائرة خاصة يوم 9 يناير الجارى.

منتخب مصر أزمة فيتوريا مع إمام عاشور وطارق حامد وحسين الشحات الفرا معسكر الفراعنة فيتوريا

مواد متعلقة

الحسم أثناء تسجيل القائمة على سيستم «كاف».. فيتوريا يفاضل بين لاشين وأكرم لخلافة كوكا

بديل أحمد نبيل كوكا بقائمة منتخب مصر لأمم إفريقيا.. مصدر يكشف آخر التطورات

الأكثر قراءة

عاجل.. كولر يرفض رحيل ثنائي الأهلي في صفقة عمر كمال عبدالواحد

عاجل| الجبلاية يكشف سبب إحالة محمد الشيبى للجنة الانضباط

زوجة حلمى بكر تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد نقيب الموسيقيين

قصة مسلسل حالة خاصة.. ومواعيد عرضه على Watch it وأبرز أبطاله

رسميًا.. الكشف عن بديل كوكا فى قائمة منتخب مصر لكأس أمم إفريقيا

أسماء.. لم أزل "منصور" ولم أُهزم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

تلاحم وتفكك التكتلات

جلال حمام

عام جديد.. وتفاؤل بالمستقبل

محمد رفعت

"صرخة سواق الأتوبيس"!

عبد الرحيم طايع

مصر والعالم 2024

مدحت بشاى

عندما دُفعت جماعة الشر دفعًا

حسين دعسة

بين حماس وحزب الله.. اليوم التالى لبنانيًا!

وائل لطفي

«القنبلة» التى تهدد صحة المصريين

ماجد حبته

هدية رئاسية لكبار السن

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو على شفا الانهيار.. أزمات اقتصادية واستمرار حرب غزة وعزلة دولية

كيف يؤثر اغتيال "العاروري" على نشاط حماس في الضفة الغربية؟

وول ستريت جورنال: إلغاء قانون الإصلاح القضائي في إسرائيل سابقة فريدة