الحسم أثناء تسجيل القائمة على سيستم «كاف».. فيتوريا يفاضل بين لاشين وأكرم لخلافة كوكا

فضل البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، الحصول على متسع من الوقت قبل إعلان اسم اللاعب رقم 27 فى قائمة الفراعنة خلفا لأحمد نبيل كوكا الذى تم استبعاده من قائمة الفراعنة النهائية بسبب الإصابة.

ومن المقرر أن يعلن فيتوريا اسم الاعب الاخير فى القائمة أثناء تسجيل القائمة النهائية لمنتخب مصر على السيستم الخاص بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم.

ويحق لمدرب الفراعنة إجراء بعض التعديلات على القائمة النهائية لمنتخب مصر حتى موعد إغلاق السيستم الخاص بقوائم المنتخبات المشاركة فى بطولة أمم إفريقيا التى تستضيفها كوت ديفوار.

ويفاضل فيتوريا بين الثنائى مهند لاشين واكرم توفيق لخلافة كوكا فى قائمة الفراعنة النهائية التى سيتم قيدها خلال ساعات على السيستم الخاص بالكاف.

وخضع أحمد نبيل كوكا لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم لفحوصات طبية وأشعة أثبتت إصابته في أربطة القدم وبالتالي عدم لحاقه ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق ١٣ يناير الجاري في كوت ديفوار.

وتضم القائمة النهائية للفراعنة:

حراسة المرمى: محمد الشناوى - أحمد الشناوى - محمد أبو جبل - محمد صبحى

الدفاع: أحمد حجازى - محمد عبد المنعم - على جبر - أسامة جلال - أحمد سامى - محمد هانى - عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح - محمد حمدى

الوسط: حمدى فتحى - إمام عاشور - محمد الننى - مروان عطية - أحمد السيد زيزو - أحمد نبيل كوكا الذى تم استبعاده اليوم - محمود حمادة

الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحى - محمود تريزيجيه- عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.