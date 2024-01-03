الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. استبعاد أحمد نبيل كوكا من معسكر منتخب مصر لأمم إفريقيا 2023

أحمد نبيل كوكا
أحمد نبيل كوكا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن استبعاد أحمد نبيل كوكا، لاعب النادي الأهلي، من معسكر المنتخب الوطني استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

ونشر الاتحاد بيانًا عبر موقعه الرسمي جاء نصه على النحو الآتي: “خضع أحمد نبيل كوكا لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم لفحوصات طبية وأشعة أثبتت إصابته في أربطة القدم، وبالتالي عدم لحاقه ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق 13 يناير الجاري في كوت ديفوار”.

وانطلق، أمس، معسكر المنتخب الوطني استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الثانية بالبطولة رفقة منتخبات الرأس الأخضر وغانا وموزمبيق.

قائمة منتخب مصر 2024 في كأس الأمم

حراسة المرمى: محمد الشناوي وأحمد الشناوي ومحمد أبوجبل ومحمد صبحي.

خط الدفاع: عمر كمال ومحمد هاني وأحمد حجازي وعلي جبر وأحمد سامي ومحمد عبدالمنعم وأسامة جلال ومحمد حمدي وأحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية وأحمد نبيل كوكا ومحمد النني ومحمود حمادة وحمدي فتحي وإمام عاشور.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو ومحمد صلاح ومصطفى فتحي وعمر مرموش، ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد ومحمود كهربا وأحمد حسن كوكا.

 

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