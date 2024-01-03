الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منافس مصر بكأس الأمم الإفريقية.. معلومات عن منتخب موزمبيق

منتخب موزمبيق
منتخب موزمبيق

يفتتح منتخبنا الوطني مشواره في كأس الأمم الإفريقية 2023، أمام نظيره موزمبيق في 14 يناير الجاري.
ويعتبر المنتخب الملقب بـ"الأفاعي السوداء"، الخصم الأقل تنافسية في المجموعة رفقة الفراعنة، غانا والرأس الأخضر.

ويعود منتخب موزمبيق للبطولة بعد غياب 13 عامًا، حيث كانت آخر مشاركة له في 2010 بنسخة أنجولا وتعد هذه المرة الخامسة الذي يشارك فيها في بطولات كان بعد أعوام 1986، 1996، 1998 و2010.

قائمة الفريق

وتبلغ القيمة التسويقية للمنتخب 24 مليون يورو ويأتي على رأسها رينيلدو ماندافا الظهير الأيسر لفريق أتليتكو مدريد الإسباني، صاحب أعلى قيمة تسويقية بـ16 مليون يورو، وقائد الفريق إلياس دومينجيز  بيلمبي صاحب الـ40 عامًا.

ويغيب عن قائمة الفريق في البطولة لاعب الأهلي السابق لويس ميكيسوني.

الحراس: إرنان سيلواني (سونجو) – فاشيتينشو جواو (نامبولا) – إيفان أوروبال (بلاك بولز).

الدفاع: دومينيجوز ماكاندزا (كوستا دي سول) – إنفرين ماتولا (سونجو) – إدميلسون دوف (كايزر تشيفس) – برونو لانجا (تشافيس) – رينيلدو ماندافا (أتليتكو مدريد) – إدسون سيتوري (بانديرماسبور) – دافيد ماليمبانا (نواه يريفين) - فيليشيانو جوني (بلاك بولز) - أمادو مومادي (فيريفياريو دي بيرا) - سليسيو باكو (هونكا).

الوسط: جواو بوندي (فيريفياريو دي بيرا) – ريكاردو جيماريش (تشافيس) - تشاكويلي مانجي (فيريفياريو دي مابوتو) – ألفونسو أمادي (أوستيند) – إلياس بيليمبي (سونجو).

الهجوم: جيني كاتامو (سبورتنج لشبونة) - ويتنيس أويمبو (ناسيونال ماديرا) – جيلدو فيلانكولوس (كوفيلها) – ستانلي راتيفو (بفوردزيم) – باتشويو كينج (ساجرادا).

مدرب الفريق

شيكينيو كوندي المدرب المحلي صاحب الـ58 عامًا، ويدرب المنتخب منذ 2021 وقاد الفريق في 20 لقاء فاز في 6 وتعادل 4 وخسر 10.

ويعتمد شيكينيو على طرقة لعب 4-2-3-1 حيث يعتمد على رباعي الهجوم المحترف وأبرزهم المهاجم رتيفو.

فأل خير

ويعتبر منتخب موزمبيق فأل خير على المنتخب المصري، حينما يتواجد معه في نفس البطولة.

وتواجد موزمبيق في نسخة 1986، 1998 و2010 وحققها جميعها الفراعنة.

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