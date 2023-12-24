الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منافس مصر.. منتخب موزمبيق يعلن قائمته النهائية لكأس الأمم الإفريقية

منتخب موزمبيق
منتخب موزمبيق

كشف منتخب موزمبيق قائمته النهائية لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية، في كوت ديفوار الشهر المقبل.

وجاء على رأس القائمة رينيلدو ماندافا مدافع نادي أتلتيكو مدريد الإسباني بينما خرج لويس ميكيسوني لاعب الأهلي السابق ونادي سيمبا الحالي من القائمة.

موزمبيق تقع في المجموعة الثانية رفقة منتخبنا الوطني، غانا والرأس الأخضر.

وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى: إرنان سيلواني (سونجو) – فاشيتينشو جواو (نامبولا) – إيفان أوروبال (بلاك بولز).

خط الدفاع: دومينيجوز ماكاندزا (كوستا دي سول) – إنفرين ماتولا (سونجو) – إدميلسون دوف (كايزر تشيفس) – برونو لانجا (تشافيس) – رينيلدو ماندافا (أتليتكو مدريد) – إدسون سيتوري (بانديرماسبور) – دافيد ماليمبانا (نواه يريفين) - فيليشيانو جوني (بلاك بولز) - أمادو مومادي (فيريفياريو دي بيرا) - سليسيو باكو (هونكا). 

خط الوسط: جواو بوندي (فيريفياريو دي بيرا) – ريكاردو جيماريش (تشافيس) - تشاكويلي مانجي (فيريفياريو دي مابوتو) – ألفونسو أمادي (أوستيند) – إلياس بيليمبي (سونجو).

خط الهجوم: جيني كاتامو (سبورتنج لشبونة) - ويتنيس أويمبو (ناسيونال ماديرا) – جيلدو فيلانكولوس (كوفيلها) – ستانلي راتيفو (بفوردزيم) – باتشويو كينج (ساجرادا). 

 

 

 

 

منتخب موزمبيق موزمبيق كأس الأمم الأفريقية رينيلدو رينيلدو ماندافا مدافع نادي أتلتيكو مدريد

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