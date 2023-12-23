السبت 23 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية "كوت ديفوار 2023"

كأس الأمم الإفريقية
كأس الأمم الإفريقية

كلما مررت الأيام والساعات، أصبح البحث عن موعد انطلاق النسخة رقم 33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقرر إقامتها بكوت ديفوار، مطلع العام المقبل يناير 2024، هو المسيطر على كافة محركات جوجل مؤخرا.

ويأتي ذلك، بسبب تواجد المنتخب الوطني الأول في المحافل القاري، حيث يمتلك العدد القياسي في مرات التتويج بالمونديال الإفريقي، كما ينتظر جميع عشاق الساحرة المستديرة بصفة عامة وأصحاب البشرة السمراء داخل أدغال إفريقيا بصفة خاصة، رؤية النجوم الدوليين مع منتخبات بلادهم، مثل محمد صلاح مع الفراعنة ورياض محرز مع المنتخب الجزائري وساديو ماني مع منتخب السنغال وغيرهم من النجوم.

مواعيد مباريات غدًا الأحد 24-12-2023 والقنوات الناقلة

موعد انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية كان 2023

من المقرر أن تنطلق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية "كوت ديفوار 2023"، خلال الفترة من 13 يناير المقبل 2024، وحتى 11 فبراير من العام ذاته.

وتشهد النسخة المقبلة من "كان 2023"، تواجد 24 منتخبا في الحدث القاري، تم تقسيمهم إلى ست مجموعات حيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات.

مجموعات كان 2023

المجموعة الأولى.. كوت ديفوار البلد المستضيف للمونديال القاري، وغينيا بيساو وغينيا الإستوائية، ونيجيريا.

المجموعة الثانية.. غانا والرأس الأخضر، والمنتخب الوطني الأول وموزمبيق.

المجموعة الثالثة.. السنغال المتوج بالنسخة الأخيرة، وجامبيا والكاميرون، وغينيا.

المجموعة الرابعة.. بوركينا فاسو وموريتانيا، والجزائر وأنجولا.

المجموعة الخامسة.. تونس ونامبييا، ومالي وجنوب إفريقيا.

المجموعة السادسة.. المغرب وتنزانيا، والكونغو الديمقراطية وزامبيا.

وتمتلك مصر الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بكأس الأمم الإفريقية برصيد 7 ألقاب، يليها منتخب الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم منتخب غانا ثالثا برصيد 4 بطولات، ونيجيريا 3 بطولات.

وتجدر الإشارة إلى أن المنتخب السنغالي، قد نجح في التتويج بالنسخة الأخيرة من بطولة الأمم الإفريقية، والتي أقيمت في الكاميرون “يناير 2022”، على حساب الفراعنة عن طريق ضربات الجزاء (4/2)، لتكون الأولى في تاريخه.

اقرأ أيضا 

جدول صرف معاشات ديسمبر 2023

معرض القاهرة الدولى للكتاب 2024.. خطوات المشاركة بجائزة أفضل ناشر عربي

مواعيد حفلات رأس السنة 2024: منهم الكينج محمد منير وفرقة مسار إجباري

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023 موعد انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 موعد انطلاق بطولة أمم إفريقيا موعد انطلاق بطولة أمم إفريقيا 2024

مواد متعلقة

بمشاركة منتخب مصر.. موعد انطلاق بطولة أمم إفريقيا 2024

موعد كأس الأمم الإفريقية 2024.. وتوزيع مجموعات البطولة

كأس الأمم الإفريقية 2024: مصر فى المجموعة الثانية بجانب الكاميرون والكونغو وغينيا

رسميا.. «كاف» يعلن عن الكرة الرسمية لمنافسات كأس الأمم الإفريقية (2023)

الأكثر قراءة

عاجل.. تطور جديد.. زيزو يطالب مسئولى الزمالك بحسم مصيره

عاجل.. الأهلى يفتح الباب أمام رحيل الشناوى وعبدالمنعم فى الشتاء لهذه الأسباب

عاجل.. كولر يُعلن قائمة الأهلى لمباريات السوبر المصرى بالإمارات

إمام الحرم النبوى يَؤم المصلين فى صلاة الظهر اليوم بمسجد مصر

عاجل.. تقرير أمريكى يكشف فشل إسرائيل فى غزة: التوقعات قاتمة

تفاصيل وثيقة استخباراتية "سرية" إسرائيلية تم إعدادها بعد 7 أكتوبر.. دفع الفلسطينيين لسيناء بقوة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

"ود مدنى" فى السودان.. فخ آخر للموت

محمد عبد العزيز

مصر تغنى.. وستظل

علي سعدة

الفساد

د. منى حلمى

أطاعت الفن لا الرجل

ماجد حبته

لبنانى بـ10 أمريكيين!

سارة شريف

لا يعرفان بعضهما

صفاء النجار

ديستوبيا التكنولوجيا الحديثة «2»

وائل لطفي

سليم حسن

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"الهلال الأحمر الفلسطينى" تستقبل 126 شاحنة مساعدات من معبر رفح وكرم أبوسالم

فلسطين: إسرائيل تتعمد تصعيد مجازرها لخلق بيئة تعطل تنفيذ قرار مجلس الأمن

هل تتوقف الولايات المتحدة عن دعم إسرائيل؟