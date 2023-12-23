موعد انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية "كوت ديفوار 2023"

كلما مررت الأيام والساعات، أصبح البحث عن موعد انطلاق النسخة رقم 33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقرر إقامتها بكوت ديفوار، مطلع العام المقبل يناير 2024، هو المسيطر على كافة محركات جوجل مؤخرا.

ويأتي ذلك، بسبب تواجد المنتخب الوطني الأول في المحافل القاري، حيث يمتلك العدد القياسي في مرات التتويج بالمونديال الإفريقي، كما ينتظر جميع عشاق الساحرة المستديرة بصفة عامة وأصحاب البشرة السمراء داخل أدغال إفريقيا بصفة خاصة، رؤية النجوم الدوليين مع منتخبات بلادهم، مثل محمد صلاح مع الفراعنة ورياض محرز مع المنتخب الجزائري وساديو ماني مع منتخب السنغال وغيرهم من النجوم.

موعد انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية كان 2023

من المقرر أن تنطلق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية "كوت ديفوار 2023"، خلال الفترة من 13 يناير المقبل 2024، وحتى 11 فبراير من العام ذاته.

وتشهد النسخة المقبلة من "كان 2023"، تواجد 24 منتخبا في الحدث القاري، تم تقسيمهم إلى ست مجموعات حيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات.

مجموعات كان 2023

المجموعة الأولى.. كوت ديفوار البلد المستضيف للمونديال القاري، وغينيا بيساو وغينيا الإستوائية، ونيجيريا.

المجموعة الثانية.. غانا والرأس الأخضر، والمنتخب الوطني الأول وموزمبيق.

المجموعة الثالثة.. السنغال المتوج بالنسخة الأخيرة، وجامبيا والكاميرون، وغينيا.

المجموعة الرابعة.. بوركينا فاسو وموريتانيا، والجزائر وأنجولا.

المجموعة الخامسة.. تونس ونامبييا، ومالي وجنوب إفريقيا.

المجموعة السادسة.. المغرب وتنزانيا، والكونغو الديمقراطية وزامبيا.

وتمتلك مصر الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بكأس الأمم الإفريقية برصيد 7 ألقاب، يليها منتخب الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم منتخب غانا ثالثا برصيد 4 بطولات، ونيجيريا 3 بطولات.

وتجدر الإشارة إلى أن المنتخب السنغالي، قد نجح في التتويج بالنسخة الأخيرة من بطولة الأمم الإفريقية، والتي أقيمت في الكاميرون “يناير 2022”، على حساب الفراعنة عن طريق ضربات الجزاء (4/2)، لتكون الأولى في تاريخه.

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