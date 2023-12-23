معرض القاهرة الدولى للكتاب 2024.. خطوات المشاركة بجائزة أفضل ناشر عربي

أعلن اتحاد الناشرين العرب، برئاسة الناشر محمد رشاد، أنه سيتم غلق باب التسجيل في جائزة أفضل ناشر عربي بدورتها الثالثة نهاية شهر ديسمبر الجاري، وذلك بالتزامن مع إقامة معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الخامسة والخمسين، المقرر انطلاقها خلال الفترة من 24 يناير وحتى 6 فبراير 2024، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

معرض القاهرة الدولى للكتاب 2024

وتأتي هذه الجائزة ضمن الجوائز التي يمنحها معرض القاهرة الدولي للكتاب، بالتعاون بين اتحاد الناشرين العرب والهيئة المصرية العامة للكتاب.

وقبل غلق باب التسجيل بأيام قليلة.. يستعرض "الدستور" خطوات المشاركة في جائزة أفضل ناشر عربي بدورتها الثالثة..

خطوات المشاركة في جائزة أفضل ناشر عربي بدورتها الثالثة

لمن يرغب في المشاركة عليه إرسال طلب الترشح للجائزة والبيانات المطلوبة على البريد الإلكتروني للاتحاد [email protected]، مع العلم بأن الإيميل الذي يتم التعميم من خلاله لا يستقبل أي إيميلات.

ويمكن أن ترسل نماذج الناشرين إلى مقر اتحاد الناشرين العرب، على أن تكون نماذج الإصدارات المقدمة للجائزة تحمل الإيداع القانوني والترقيم الدولي، وتكون قائمة إصداراتهم خلال الخمس السنوات الأخيرة.

ويشترط أن تقدم الدار مع طلب الترشيح نصًا لا يقل عن خمسمائة كلمة توضح فيه السيرة الذاتية لدار النشر مع الرؤية المستقبلية في خطة النشر، تخصصها في مجالات النشر، خطة استثمار تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها، الجوائز التي حصلت عليها الدار، بيانات الدار وعناوينها والموقع الإلكتروني، وأن يقدم العضو نماذج من الإصدارات لا تقل عن عشرة عناوين، نسخة واحدة من كل عنوان، بحيث تعكس معايير تحكيم الجائزة.

جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب 2024

كانت الهيئة المصرية العامة للكتاب، قد أعلنت عن فتح باب الترشح لجوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ55، وتبلغ قيمة كل جائزة في كل قسم 40 ألف جنيه مصري خاصة بكل فرع من فروع الجائزة، وبمجموع كلي 480 ألف جنيه تقريبا.

وتأتى جوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام في ستة عشر فرعًا ثمانية في مجالات الإبداع وهي "النقد الأدبي- الرواية- القصة القصيرة- شعر الفصحى- شعر العامية- الكتاب العلمي (الذكاء الاصطناعي)- العلوم الإنسانية (الإعلام الجديد)- كتاب الطفل" ويوجد مجالين للشباب تحت سن 35 عامًا هما "النقد الأدبي- العلوم الإنسانية".

كما يوجد 6 جوائز أخرى تمنح بالتعاون بين هيئة الكتاب، وهى جائزة أفضل كتاب في تحقيق التراث بالتعاون مع دار الكتب والوثائق القومية وجائزة أفضل كتاب مترجم بالتعاون مع المركز القومي للترجمة وجائزة أفضل كتاب مترجم للطفل بالتعاون مع المركز القومي للترجمة وجائزة أفضل كتاب في الفنون بالتعاون مع أكاديمية الفنون وجائزة أفضل ناشر مصري بالتعاون مع اتحاد الناشرين المصريين وجائزة أفضل ناشر عربي بالتعاون مع اتحاد الناشرين العرب.

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