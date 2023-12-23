السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عاجل.. كولر يُعلن قائمة الأهلي لمباريات السوبر المصري بالإمارات

كولر مع اللاعبين
كولر مع اللاعبين

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، على خوض المران في السعودية، اليوم السبت، قبل ساعات من السفر إلى الإمارات.

وتطير بعثة الفريق الأول بالنادي الأهلي بطائرة خاصة إلى الإمارات في السادسة مساء اليوم السبت، استعدادا لخوض بطولة السوبر المصري والمقرر لها مساء الإثنين.

اختار السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي 28 لاعبًا في قائمة الفريق التي تستعد للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري، والتي تبدأ أولي مواجهاته في السابعة مساء الإثنين المقبل، أمام سيراميكا، في البطولة التي تستضيفها دولة الإمارات.

ويتوجه الأهلي بجميع اللاعبين الذين تواجدوا معه في السعودية لخوض كأس العالم للأندية إلى الإمارات من أجل خوض بطولة السوبر المحلي.

قائمة النادي الأهلي في السوبر المصري جاءت كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف.

خط الدفاع: علي معلول وكريم الدبيس ومحمد هاني وأكرم توفيق وخالد عبدالفتاح وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومحمود متولي.

خط الوسط: مروان عطية وإمام عاشوروأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد أفشة وأحمد نبيل كوكا وكريم وليد نيدفيد.

خط الهجوم: حسين الشحات وبيرسي تاو  وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا وصلاح محسن ومحمود زعلوك وأنتوني موديست

ونجح الأهلي في الفوز على نظيره أوراوا الياباني، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع، والتى جمعتهما على ملعب عبد الله الفيصل بجدة، ليتوج ببرونزية كأس العالم للأندية.

ويستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره سيراميكا، في نصف نهائي كأس السوبر المصري والمقرر لها في السابعة مساء الإثنين المقبل، على ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات.

 وكان رامي ربيعة بمشاركته أمام أوراوا الياباني في مباراة تحديد الفائز بالميدالية البرنزوية لكأس العالم للأندية ينضم إلى قائمة لاعبي الأهلي الأكثر مشاركة في عدة نسخ من البطولة، وذلك إلى جانب وائل جمعة ومحمد أبو تريكة وحسام عاشور، حيث شارك الرباعي في 5 نسخ من البطولة، ومعهم حسين الشحات الذي شارك هو الآخر في 5 نسخ من البطولة، من بينها نسخة مع العين الإماراتي، يليهم عماد متعب وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وعلي معلول وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة برصيد 4 مشاركات لكل منهم، وكل من محمد بركات وشادي محمد وأمادو فلافيو وأحمد فتحي وأحمد شديد قناوي ووليد سليمان وحمدي فتحي ومحمد شريف ومحمد الشناوي وياسر إبراهيم ومحمود عبد المنعم كهربا وياسر إبراهيم برصيد 3 مشاركات لكل منهم، ومعهم بيرسي تاو وشارك في 3 نسخ منها واحدة مع صن داونز الجنوب إفريقي، و20 لاعبًا شارك كل منهم مرتين، و33 لاعبًا شارك كل منهم مرة واحدة.

كولر بعثة الاهلى طائرة خاصة السوبر المصرى الإمارات

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