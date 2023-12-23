الأهلي يواجه دلفي والزمالك مع الصيد في الأسبوع العاشر لدوري الطائرة رجال

تقام اليوم عشر مباريات في الأسبوع العاشر للدوري الممتاز للكرة الطائرة للرجال، حيث يلتقي الزمالك مع الصيد وألعاب دمنهور مع مصر للبترول في السادسة مساء في المجموعة الأولى، بينما تأجلت مباراة الطيران مع الداخلية .

وفي المجموعة الثانية يلتقى الأهلى مع دلفى والمقاولون مع الترسانة والشمس مع بتروجت في السادسة مساء، وفي المجموعة الثالثة يلتقي الاتحاد السكندرى مع الزهور وايسترن كومباني، مع الإعلاميين في السادسة مساء و6 أكتوبر مع طلائع الجيش في الثامنة مساء .

وفي المجموعة الرابعة يلتقي سموحة مع الإسكندرية للبترول في الرابعة مساء وسبورتنج، مع هليوبوليس في السادسة مساء، بينما تأجلت مباراة هليوليدو مع القناة .

الزمالك فاز في مباراته الأخيرة على الداخلية

الزمالك والأهلي يحققان العلامة الكاملة

وينفرد الزمالك بصدارة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة 27 نقطة من تسع مباريات يليه الداخلية 16 نقطة والطيران 12 نقطة ومصر للبترول عشر نقاط ودمنهور تسع نقاط والصيد برصيد سبع نقاط .

ويتصدر الأهلي المجموعة الثانية برصيد 27 نقطة يليه بتروجت 18 نقطة ودلفي 14 نقطة والشمس والترسانة ولكل منهما 11 نقطة والمقاولون بدون نقاط .

ويتواجد الاتحاد السكندري في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 26 نقطة يليه طلائع الجيش 22 نقطة وإيسترن كومباني 14 نقطة والزهور 11 نقطة و6 أكتوبر خمس نقاط والإعلاميين برصيد ثلاث نقاط.

ويتصدر سبورتنج المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة برصيد 24 نقطة من 8 مباريات يليه هليوبوليس 17 نقطة من تسع مباريات وسموحة 16 نقطة من 8 مباريات والقناة 12 نقطة من سبع مباريات والإسكندرية للبترول ست نقاط من تسع مباريات وهليوليدو بدون نقاط من تسع مباريات .

فوز الأهلي والزمالك في دوري السيدات

من ناحية أخرى أسفرت مباريات الأسبوع الحادي عشر للدوري الممتاز للكرة الطائرة للسيدات عن فوز الأهلي على دلفي والصيد على الواي ووادي دجلة على أصحاب الجياد بنتيجة واحدة 3- صفر في المجموعة الأولى، بينما تأجلت مباراة الشمس مع الاتحاد السكندري.

وفي المجموعة الثانية فاز الزمالك على 6 أكتوبر والزهور على هليوبوليس والمقاولون على الطيران بنتيجة واحدة 3- صفر، في حين فاز سموحة على سبورتنج بثلاثة أشواط مقابل شوطين.