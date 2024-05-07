الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

الكهرباء تعلن تعديل جدول تخفيف الأحمال خلال فترة الامتحانات

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عن تعديل مواعيد تخفيف الأحمال وفقا للطلب الوارد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن عدم تنفيذ خطة تخفيف الأحمال المعتمدة حاليا من الساعة ٨ص حتى ٣م خلال فترة عقد الامتحانات بالمدارس على مستوى الجمهورية وذلك من تاريخ ٢٠٢٤/٥/٨ وحتى ٢٠٢٤/٧/٢٠.

وقالت الشركة إنه حرصا من الدولة على مصلحة الطلاب وانتظام سير عملية الامتحانات، وبناءً على التنسيق مع قطاع البترول، فقد تقرر تعديل خطة تخفيف الأحمال اليومية لتصبح من الساعة ٣م حتى الساعة ٧م موزعة على مستوى مناطق الجمهورية بحيث لا تزيد فترة الفصل لكل منطقة على ساعتين، بدءًا من تاريخ ٢٠٢٤/٥/٨ وحتى ٢٠٢٤/٧/٢٠.

الشركة القابضة لتوزيع الكهرباء الكهرباء تخفيف الاحمال مواعيد تخفيف الأحمال وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

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مصدر يكشف لـ"الدستور" حقيقة وقف تخفيف أحمال الكهرباء فى مايو

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