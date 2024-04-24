الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

مصدر يكشف لـ"الدستور" حقيقة وقف تخفيف أحمال الكهرباء في مايو

تخفيف أحمال الكهرباء
تخفيف أحمال الكهرباء

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مسألة وقف تنفيذ خطة تخفيف أحمال الكهرباء خلال شهر مايو المقبل، مطروحة، لكن لا قرار رسمي بذلك حتى الآن.

تعديل مواعيد تنفيذ خطة تخفيف الأحمال

وأشارت المصدر، في تصرحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن هناك دراسة مقدمة لمجلس الوزراء لتعديل موعد تخفيف أحمال الكهرباء؛ ليكون قطع التيار خلال الفترة من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً، وفقًا للمدة المحددة.


ولفتت إلى دراسة موقف تخفيف أحمال الكهرباء خلال فترة امتحانات الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن هناك  مقترحًا أيضًا بوقف تنفيذ جدول تخفيف الأحمال خلال فترة الامتحانات.

وأكد المصدر بوزارة التزام شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية، بالجداول المعلنة من مجلس الوزراء، بشأن تخفيف الأحمال خلال فترة محددة يوميًا.

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