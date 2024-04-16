الثلاثاء 16 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

قطع الكهرباء| مناطق ومحافظات مستثناة من خطة تخفيف الأحمال الكهربائية 2024

قطع الكهرباء
قطع الكهرباء

تصدرت مواعيد انقطاع التيار الكهربائي وتنفيذ خطة تخفيف الأحمال بعد شهر رمضان وعيد الفطر قائمة البحث على محركات البحث مثل "جوجل"، يتساءل المواطنون عن جدول قطع الكهرباء في الأحياء السكنية، وهل سيمتد انقطاع التيار الكهربائي حتى ساعات الليل؟ وهل يوجد مناطق ومحافظات مستثناة من انقطاع التيار الكهربي؟، وكلها إجابات يقدمها الدستور في السطور التالية.

تخفيف الأحمال الكهربائية أبريل 2024 

صدر قرار من مجلس الوزراء بوقف انقطاع الكهرباء خلال شهر رمضان الكريم، بهدف توفير خدمة كهربائية مستمرة للمواطنين خلال هذا الشهر المبارك، ومن المقرر أن تصدر الحكومة بيانًا رسميًا بموعد عودة انقطاع الكهرباء وتنفيذ خطة تخفيف الأحمال بعد انتهاء شهر رمضان وإجازة عيد الفطر.

مواعيد قطاع الكهرباء 

بدأ العمل بجدول تخفيف الأحمال بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، وجرى تنفيذه بداية من أمس الإثنين، الموافق 14-4-2024،  حيث يكون موعد انقطاع الكهرباء من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً، بمدة فصل تبلغ ساعتين لكل مجموعة، وذلك وفقًا للمواعيد الجديدة وخريطة تقسيم المناطق والخطوط التي أعلنتها كل محافظة من محافظات الجمهورية.

مناطق ومحافظات مستثناة من خطة قطع الكهرباء 2024 

يُلاحَظ أن هناك 4 مناطق ومحافظات يُستثنى منها من خطة تخفيف الأحمال، وتشمل محافظات مطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر وكافة الأماكن الحدودية لأغراض أمنية واستراتيجية، بالإضافة إلى المناطق الاستراتيجية التي تُعفى منها أقسام الشرطة والمستشفيات وغيرها.

بدأت أمس.. خطة تخفيف الأحمال في محافظة الجيزة أبريل 2024

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انقطاع الكهرباء.. جدول تخفيف الأحمال فى محافظة الإسكندرية 2024

لماذا يتم تنفيذ خطة لـتخفيف الأحمال الكهربائية في مصر؟

وجاءت خطة تخفيف الأحمال الجديدة بعد انتهاء الخطة الاستثنائية التي أقرها مجلس الوزراء لامتحانات الطلاب، ثم استمرارها لشهر رمضان، وبعد ذلك ستعود إلى جدول تخفيف الأحمال القديم، حيث يتم قطع الكهرباء لمدة ساعتين يوميًا_ كحد أقصى-.

أعلن في مطلع يناير الماضي زيادة أسعار الكهرباء ابتداءً من يناير 2024، وتعديل أسعار شرائح الاستهلاك السابقة، إلى جانب تغيير خطة تخفيف أحمال التيار الكهربائي لتكون مقتصرة على ساعات النهار، وفق ما أوضحه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء.

هل سيستمر انقطاع التيار الكهربائي حتى ساعات الليل؟

حتى الآن، لم يُصدر أي قرار رسمي بشأن تمديد فترات الانقطاع حتى ساعات الليل مرة أخرى أو عدم ذلك، ولكن في الجداول الصادرة لتخفيف الأحمال في مختلف المحافظات، اقتصر الأمر على انتهاء انقطاع التيار الكهربي في ساعات النهار مراعاة لاستعداد اغلب الأسر إلى لامتحانات الفصل الدراسي الثاني وسهر الطلاب للمذاكرة.

أرقام شكاوي وأعطال الكهرباء 

وفرت وزارة الكهرباء والطاقة خطًا ساخنًا لتقديم البلاغات والتواصل مع الشركة لحل مشاكل الكهرباء، ويمكن الإبلاغ عن الأعطال والتحديات التي تواجه العملاء من خلال الأرقام التالية:

  • للاتصال بخط الخدمة الساخنة للعطل والشكاوى المتعلقة بالفواتير، يُرجى الاتصال على الرقم 121 وهو متاح على مدار الساعة.
  • للتواصل بشركة الكهرباء لخدمة حساب الفاتورة، يُرجى الاتصال على الرقم 359.
  • لتقديم الاستفسارات العامة، يُرجى الاتصال على رقم شركة الكهرباء على 527935.
  • لتقديم البلاغات الفنية، يُرجى الاتصال على رقم شركة الكهرباء على 2835989.
  • للإبلاغ عن قراءات العداد، يُرجى الاتصال على رقم شركة الكهرباء على 146197.
  • للاستعلام عن المتأخرات، يُرجى الاتصال على رقم شركة الكهرباء على 7021.
    إقرأ أيضًا: بدأت أمس.. خطة تخفيف الأحمال في محافظة الجيزة أبريل 2024
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