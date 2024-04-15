مصادر تكشف لـ"الدستور" موعد عودة العمل بجداول تخفيف الأحمال بالقاهرة

يبحث الكثير من سكان محافظة القاهرة، عن جدول مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الجديد بعد انتهاء شهر رمضان المبارك وعيد الفطر 2024.

ويعلن مجلس الوزراء، خلال ساعات، عن جدول ومواعيد انقطاع الكهرباء 2024 في محافظتي القاهرة والجيزة.

وكشفت مصادر مطلعة بمحافظة القاهرة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه من المقرر العودة للعمل بجدول تخفيف الأحمال قبل شهر رمضان.

قرار وزاري بتعليق جداول تخفيف الأحمال خلال رمضان

وقررت الحكومة وقف تنفيذ تخفيف الأحمال خلال شهر رمضان بأنحاء الجمهورية، والعودة في تخفيف الأحمال بعد إجازة العيد.