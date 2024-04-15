الإثنين 15 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

جدول قطع الكهرباء في القاهرة والجيزة.. وأسباب خطة تخفيف الأحمال

جدول قطع الكهرباء
جدول قطع الكهرباء في القاهرة والجيزة

جدول قطع الكهرباء في القاهرة والجيزة محور اهتمام الملايين من المواطنين حاليا خاصة وأنهما أكبر محافظتين بهما كتلة سكنية في مصر، وذلك عقب قرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء استئناف خطة تخفيف أحمال الكهرباء والتي توقفت بسبب ظروف العبادة في شهر رمضان عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

جدول قطع الكهرباء في القاهرة والجيزة

أعلنت شركات توزيع الكهرباء عن جدول قطع الكهرباء في القاهرة والجيزة وفقا للمواعيد التي كان يتم العمل بها قبل شهر رمضان المبارك بحيث تكون مدة الفصل ساعتين لكل مجموعة يوميا تبدأ من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 5 مساء وأن الاستثناءات الطارئة والمتغيرات هى وحدها الكفيلة بتغيير الجدول.

وتكون مواعيد انقطاع الكهرباء في محافظتي القاهرة والجيزة كما يلي:-

  • المجموعة الأولى من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 1 ظهرا.
  • المجموعة الثانية من الساعة 1 ظهرا وحتى الساعة 3 عصرا.
  • المجموعة الثالثة من الساعة 3 مساءا وحتى الساعة 5 مساء.

انقطاع الكهرباء.. جدول تخفيف الأحمال فى محافظة الإسكندرية 2024

على فترتين.. قطع الكهرباء اليوم بمدينة مرسى مطروح

خطة تخفيف الأحمال في مصر 

خطة تخفيف الأحمال التي يستنأنف العمل بها ظهر اليوم الأثنين الموافق 15 أبريل 2024 جاءت بتنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول حيث بدا تنفيذها من شهر يوليو الماضي لعدة أسباب أبرزها ارتفاع معدلات درجات الحرارة عن النمعدلات الطبيعية خاصة في شهور فصل الصيف عن الأعوام السابقة.

زيادة استهلاك معدلات الغاز في مصر والتي ارتفعت بنسبة 18% عن العام الماضي بالإضافة إلى نقص الوقود المورد لمحطات الإنتاج وكذلك زيادة الاستهلاك اليومي وارتفاع حالات سرقات التيار الكهربائي وثبات أسعار الكهرباء وعدم تحريكها منذ شهر يناير الماضي وأن كميات المازوت وإمدادات الغاز المورد لمحطات إنتاج الكهرباء غير ثابتة ومتغيرة.

txt

انقطاع الكهرباء.. جدول تخفيف الأحمال فى محافظة الإسكندرية 2024

txt

مواعيد انقطاع الكهرباء فى محافظة الشرقية بعد العيد

أرقام أعطال الكهرباء في مصر 2024

جاءت أرقام أعطال الكهرباء في مصر كما يلي:-

  • الخط الساخن لخدمة أعطال الكهرباء 121.
  • الخط الساخن للشكوى تخص فواتير الكهرباء 121.
  • الخط الساخن لخدمة حساب الفاتورة 359.
  • الخط الساخن لخدمة الاستفسارات العامة 527935.
  • الخط الساخن لتقديم البلاغات الفنية 2835989.
  • الخط الساخن للإبلاغ عن القراءات 146197.
  • الخط الساخن للاستعلام عن المتأخرات 7021.

اقرأ أيضا 

تطبق من الغد.. مواعيد قطع الكهرباء في محافظة الإسكندرية

جدول قطع الكهرباء في القاهرة والجيزة جدول قطع الكهرباء قطع الكهرباء الكهرباء تخفيف أحمال الكهرباء أحمال الكهرباء

مواد متعلقة

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 للشعبتين العلمية والأدبية

جدول مواعيد قطع الكهرباء في مصر 2024.. وأرقام الأعطال

موعد امتحان المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي 2024

المهام الادائية للصف الخامس الابتدائي 2024 بالاجابات

موعد عمل المصالح الحكومية بعد العيد.. موعد عمل البنوك عقب العيد

موعد العيد الكبير 2024.. وموعد وقفة عرفات 1445

مواعيد عمل السجل المدنى 2024.. والخدمات التي يقدمها للمواطنين

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى 2024

الأكثر قراءة

مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية 2024

مواعيد قطع الكهرباء الجديدة فى محافظة بورسعيد

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 15 /4 /2024

تطبق من الغد.. مواعيد قطع الكهرباء في محافظة الإسكندرية

خطأ لا يُغتفر.. "ملابس حريمى" تفضح زوجًا أمام محكمة الأسرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

إيران - إسرائيل.. لا تصدقوا البطولات الوهمية

حسين دعسة

حراك سياسى أردنى.. نحو إيقاف التصعيد الإقليمى ووضع حد للحرب على غزة

وائل لطفي

نظرية (تزفير المطواة)!

محمود خليل

«ثقيف» ولعنة الخيانة

ماجد حبته

نتائج «الرد» الإيرانى

لواء.حمدى البطران

من حكايات الحملة الفرنسية

خالد حريب

ضربة إيران وهدنة غزة

إسراء شوقي

الهجوم الإيرانى على إسرائيل.. اختبار قدرات ورسائل للولايات المتحدة

صور

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

محطة تل أبيب

المزيد

لاتهدد بالرد.. كيف تتعامل إسرائيل "دبلوماسيًا وإعلاميًا" مع الهجوم الإيرانى؟

لماذا اختارت إيران "المُسيرات" فى هجومها على إسرائيل؟

ما أهمية قاعدة "رامون" الإسرائيلية التى استهدفتها إيران؟