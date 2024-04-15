جدول قطع الكهرباء في القاهرة والجيزة.. وأسباب خطة تخفيف الأحمال

جدول قطع الكهرباء في القاهرة والجيزة محور اهتمام الملايين من المواطنين حاليا خاصة وأنهما أكبر محافظتين بهما كتلة سكنية في مصر، وذلك عقب قرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء استئناف خطة تخفيف أحمال الكهرباء والتي توقفت بسبب ظروف العبادة في شهر رمضان عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

جدول قطع الكهرباء في القاهرة والجيزة

أعلنت شركات توزيع الكهرباء عن جدول قطع الكهرباء في القاهرة والجيزة وفقا للمواعيد التي كان يتم العمل بها قبل شهر رمضان المبارك بحيث تكون مدة الفصل ساعتين لكل مجموعة يوميا تبدأ من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 5 مساء وأن الاستثناءات الطارئة والمتغيرات هى وحدها الكفيلة بتغيير الجدول.

وتكون مواعيد انقطاع الكهرباء في محافظتي القاهرة والجيزة كما يلي:-

المجموعة الأولى من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 1 ظهرا.

المجموعة الثانية من الساعة 1 ظهرا وحتى الساعة 3 عصرا.

المجموعة الثالثة من الساعة 3 مساءا وحتى الساعة 5 مساء.

خطة تخفيف الأحمال في مصر

خطة تخفيف الأحمال التي يستنأنف العمل بها ظهر اليوم الأثنين الموافق 15 أبريل 2024 جاءت بتنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول حيث بدا تنفيذها من شهر يوليو الماضي لعدة أسباب أبرزها ارتفاع معدلات درجات الحرارة عن النمعدلات الطبيعية خاصة في شهور فصل الصيف عن الأعوام السابقة.

زيادة استهلاك معدلات الغاز في مصر والتي ارتفعت بنسبة 18% عن العام الماضي بالإضافة إلى نقص الوقود المورد لمحطات الإنتاج وكذلك زيادة الاستهلاك اليومي وارتفاع حالات سرقات التيار الكهربائي وثبات أسعار الكهرباء وعدم تحريكها منذ شهر يناير الماضي وأن كميات المازوت وإمدادات الغاز المورد لمحطات إنتاج الكهرباء غير ثابتة ومتغيرة.

أرقام أعطال الكهرباء في مصر 2024

جاءت أرقام أعطال الكهرباء في مصر كما يلي:-

الخط الساخن لخدمة أعطال الكهرباء 121.

الخط الساخن للشكوى تخص فواتير الكهرباء 121.

الخط الساخن لخدمة حساب الفاتورة 359.

الخط الساخن لخدمة الاستفسارات العامة 527935.

الخط الساخن لتقديم البلاغات الفنية 2835989.

الخط الساخن للإبلاغ عن القراءات 146197.

الخط الساخن للاستعلام عن المتأخرات 7021.

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