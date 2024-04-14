تطبق من الغد.. مواعيد قطع الكهرباء في محافظة الإسكندرية

مواعيد قطع الكهرباء في محافظة الإسكندرية، هي محل بحث أهالي المدينة الساحلية، عقب الإعلان عن عودة تخفيف أحمال الكهرباء فى المحافظات، بدءًا من غدً الإثنين عقب انتهاء شهر رمضان المبارك وإجازة عيد الفطر، حيث كان مجلس الوزراء أعلن وقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان الكريم، تيسيرًا على المواطنين.

ويترقب أهالي الإسكندرية التعرف على مواعيد انقطاع الكهرباء بالمناطق المختلفة بالمدينة الساحلية والتي سوف تطبق بدءًا من الغد، وفق خطة تخفيف أحمال الكهرباء، التى سيتم تنفيذها فى المحافظات المختلفة، بعد التنسيق بين وزارتى الكهرباء والبترول.

وتداول العديد من الصفحات والمجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي خريطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة الإسكندرية، بالمناطق والمواقيت الخاصة بقطع التيار الكهربائي في كل منطقة.

خريطة تخفيف الاحمال بالإسكندرية

وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي من أهالي الإسكندرية عن صحة الجداول المنتشرة عبر السوشيال ميديا، حيث أن هناك العديد من المجموعات التابعة لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء قد نشرت تلك الجداول، فيما نفي العديد صحتها في انتظار إعلان جداول خريطة تخفيف الأحمال عبر الصفحة الرسمية بمحافظة الإسكندرية.

جداول مواعيد قطع التيار الكهربائي بمحافظة الإسكندرية



وجاءت جداول قطع التيار الكهربائي بمحافظة الإسكندرية التي تم تداولها كالتالي:

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11مجموعة بأنحاء مدينة الإسكندرية

انقسمت مواعيد قطع الكهرباء بمحافظة الإسكندرية بحسب الجداول المتداولة إلى 11 مجموعة كل مجموعة ساعتين لقطع الكهرباء تبدأ من الحادية عشر صباحًا وحتى الحادية عشر مساءً.

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وينتظر مواطنو محافظة الإسكندرية، إعلان مجلس الوزراء ومحافظة الإسكندرية خطة تخفيف الأحمال والتي من المفترض العودة بالعمل بها بدء من غد الإثنين 15 أبريل بعد انتهاء إجازة عيد الفطر حيث توقف العمل بخطة تخفيف الأحمال مع بدء شهر رمضان المبارك.