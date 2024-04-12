في ثالث أيام العيد.. ارتفاع نسب الإقبال على شواطئ الإسكندرية لـ 75%

واصلت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، حملاتها على شواطئ المحافظة، خلال أيام عيد الفطر المبارك، لمتابعة تنفيذ المستأجرين لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتوفير كل سبل الراحة والأمان لرواد الشواطئ.

وفي ثالث أيام العيد، شهدت شواطئ الإسكندرية إقبالًا كبيرًا من المواطنين حيث تراوحت نسب الإشغال فى القطاع الشرقى بين 60 إلى 75%، بينما وصلت فى القطاع الغربي والعجمي لـ 50%.



وأجرى الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، يرافقه العميد أسامة اسماعيل المشرف العام على الشواطئ، وفيكتور عزت رئيس قسم المتابعة ومجموعة من مفتشى الإدارة بالمرور علي شواطئ القطاع الشرقى.

بدأ المرور بشواطئ بحري ثم المرور علي شاطئ جليم تلاه شواطئ البوريفاج، وتم المرور علي رواد الشواطئ للتأكد من سعر الدخول وحسن معاملة الرواد وعدم فرض الاكراميات، وتم التنبيه على ضرورة الحفاظ على نظافه الشواطئ ودورات المياه وتواجد رجال الإنقاذ وضرورة إستخدام اللايف جاكيت.

فيما أجرى أسامة علي مدير عام الإدارة العامة للمصايف يرافقه العميد محمد علاء مساعد المراقب العام لشواطئ العجمى وحمدى ابراهيم مدير شواطئ حى العجمي ومراقبي القطاع الغربي جولة مرورية على شواطئ العجمي والقطاع الغربي للاطمئنان على حسن سير العمل وراحة الرواد.

وفتحت شواطئ الإسكندرية أبوابها خلال أيام عيد الفطر المبارك منذ اليوم الأول، حيث تتراوح أسعار تذاكر دخول الشواطئ ما بين 5جنيهات للشواطئ العامة، و10جنيهات لشواطئ الخدمة لمن يطلبها، و15جنيهًا للشواطئ المميزة، و25جنيهًا للشواطئ السياحية.

وأكدت سياحة ومصايف الإسكندرية على استقبال أي ملاحظات أو شكاوى من رواد الشواطئ من خلال أرقام الشكاوى الخاصة بالإدارة، أو على الموقع الرسمي للإدارة

ارقام الشكاوى

01270746490

01289252668

01270477199

01119555946

الموقع الرسمى للإدارة

www.catr.gov.eg

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