الخميس 11 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

حديقة الحيوان بالإسكندرية تشهد إقبالا كبيرا في ثانى أيام عيد الفطر (صور)

حديقة الحيوان في
حديقة الحيوان في الإسكندرية

شهدت حديقة الحيوان بمحافظة الإسكندرية، إقبالًا كبيرًا من الجمهور في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، حيث توافد على الحديقة اليوم الآلاف المواطنين من كافة الأعمار للاستمتاع بقضاء يوم مميز وترفيهي بداخل الحديقة الأكبر في الإسكندرية والتي تضم أنواع مختلفة من الحيوانات.

وتنوعت مظاهر الاحتفال بداخل حديقة الحيوان بين زيارة الأسر أماكن الحيوانات من جبلاية القرود، وبيت السباع، ومنطقة فرس النهر وبحيرة البجع، بجانب اقفاس النسانيس،  والدب، ومكان الطاووس والنعام، وركوب الجمال وغيرها من أماكن الحيوانات.

وحرصت الأسر على إلتقاط الصور التذكارية بالحديقة وتناول وجبات الطعام، فضلًا عن زيارة منطقة الملاهي المخصصة للألعاب، وإطعام الاطفال للحيوانات بجان بتواجد إماكن الرسم على الوجوه وارتداء الزي السكندري والتصوير به، مع زيارة حديقة السفاري والتي تتواجد بها الحيوانات بشكل حر يكمكن للأطفال التعامل معهم مباشرة.

وقالت الدكتورة أميرة فتحي عبد الوهاب مدير حديقة الحيوان بالإسكندرية، إن الحديقة استعدت لاستقبال الزائرين بعيد الفطر المبارك بالعديد من الإجراءات،  منها زيادة عدد منافذ بيع تذاكر الدخول لتجنب زحام المواطنين على منافذ التذاكر، فضلا عن الإنتهاء من عملية صيانة كاملة بالحديقة.

وأضافت لـ" الدستور"،  أنه تم زيادة عدد المقاعد والرفع الزراعية، وأماكن جلوس واستقبال الجماهير، موضحة أنه تم التنسيق مع مديرية الامن حيث تم مد الحديقة بتعزيزات أمنية وشرطة نسائية للحفاظ على الأمن والتصدي لمحاولات التحرش أو المضايقات، فضلا عن التنسيق مع هيئة الإسعاف حيث لمد الحديقة بسيارات لمساعدة الجمهور في أي طارئ يحدث خلال الزيارة في أيام العيد.

وأشارت إلى أن الإدارة المركزية والهيئة العامة للخدمات البيطرية مدت الحديقة ببعض الحيوانات والطيور والزواحف الجديدة منها: "الألبكة" وهو نوع جديد لم يكن موجود بحديقة حيوان الإسكندرية من قبل بالإضافة إلى ثعبان الأصلة، والكبوشي، فضلا عن استقبال الحديقة ولدات جديدة منها: "الكبش الأروي، القرد الحبشي، والنسناس العبالنج".

وأكدت مديرة الحديقة، أن سعر تذكرة الدخول 5 جنيهات، والحديقة تفتح أبوابها للجمهور من الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى الخامسة مساءً، مشيرة إلى أن حديقة السفاري بداخل حديقة حيوان الإسكندرية تستقبل الجمهور في أول عيد للحديقة.

وأوضحت أن حديقة الحيوان استقبلت خلال أول أيام العيد 11 ألف زائر، ومتوقع زيادة كبيرة في الإعداد  ثاني أيام العيد، حيث شهدت الحديقة منذ الصباح إقبالا كبير جدًا من كافة أنحاء المحافظة والزائرين من المحافظات المجاورة. 

حديقة الحيوان في الإسكندرية
حديقة الحيوان في الإسكندرية
حديقة الحيوان في الإسكندرية
حديقة الحيوان في الإسكندرية
حديقة الحيوان في الإسكندرية
حديقة الحيوان في الإسكندرية
حديقة الحيوان في الإسكندرية
حديقة الحيوان في الإسكندرية
حديقة الحيوان في الإسكندرية
حديقة الحيوان في الإسكندرية
حديقة الحيوان في الإسكندرية
حديقة الحيوان في الإسكندرية
حديقة الحيوان في الإسكندرية
حديقة الحيوان في الإسكندرية
حديقة الحيوان في الإسكندرية
حديقة الحيوان في الإسكندرية
حديقة الحيوان في الإسكندرية
حديقة الحيوان في الإسكندرية
حديقة الحيوان في الإسكندرية
حديقة الحيوان في الإسكندرية
حديقة الحيوان في الإسكندرية
حديقة الحيوان في الإسكندرية
حديقة الحيوان في الإسكندرية
حديقة الحيوان في الإسكندرية
حديقة الحيوان بالإسكندرية عيد الفطر المبارك مظاهر الاحتفال الصور التذكارية استقبال الزائرين

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