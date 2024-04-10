مصايف الإسكندرية: نسبة الإقبال على الشواطئ بلغت 40% أول أيام عيد الفطر

شهدت شواطئ محافظة الإسكندرية، إقبالا متوسطا من المواطنين في أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث حرص الكثير من الأهالي بقضاء يوم مميز على الشواطئ خلال إجازة العيد.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن بلغت نسبة اشغال شواطئ القطاع الشرقي حوالي 40% بينما كانت نسب الاشغال فى شواطئ العجمي والقطاع الغربي لم تتعدى 20%، في أول أيام العيد.



رفع الرايات الحمراء بشواطئ غرب الإسكندرية

وأوضحت سياحة الإسكندرية، أن الأجواء شهدت حالة من عدم استقرار حالة الطقس، ورفعت شواطئ القطاع الشرقي الرايات الصفراء بينما رفعت شواطئ العجمى غرب الإسكندرية الرايات الحمراء مع منع نزول الرواد.

واستعدت الشواطئ لاستقبال الرواد بتجهيز منظومة الإنقاذ ورفع كفائتها وكذلك صيانه دورات المياه أبراج المراقبة واستكمال عماله الشاطئ، وتم التحذير من نزول البدالات إلى مياه البحر دون ارتداء الرواد ستره الإنقاذ "لايف جاكت"، فضلا عن الالتزام بتواجد كافة الغطاسين والمنقذين فى أماكنهم.



أرقام الطواري والشكاوى

واوضحت سياحة ومصايف الإسكندرية أن يتم تواصل المواطنين مع الإدارة واستقبال أى ملاحظات او شكاوى من خلال أرقام الشكاوى الخاصة بالإدارة أرقام الشكاوى بالقطاع الشرقي: 01270746490-01289252668

أو من خلال الموقع الرسمى للادارة

Www.catr.gov.eg.

وكان قد أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، جولة تفقدية على الكورنيش بنطاق أحياء الجمرك ووسط، وذلك وسط فرحة وأجواء مبهجة من المواطنين، متمنيًا أن يكون عيد سعيد على الجميع.

وخلال جولته بالكورنيش، التقى محافظ الإسكندرية عددًا من المواطنين لتهنئتهم بعيد الفطر المبارك، متمنيًا لهم قضاء أوقات سعيدة في حدائق ومتنزهات المحافظة، والاستمتاع بأجواء العيد.

وتبادل المحافظ، التهنئة مع أهالي المحافظة، داعيًا الله -عز وجل- أن يعيد هذه الأيام على بلادنا بالأمن والأمان والخير والاستقرار، مؤكدًا أن جميع المسؤولين متواجدين بالشارع على مدار اليوم.

وأضاف أنه تم تكثيف الاستعدادات والتجهيزات خلال الأيام السابقة على طول الكورنيش لإحكام الرقابة عليه ومنع أي تجاوزات أو مخالفات.

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