الثلاثاء 09 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وكيل أوقاف الإسكندرية يتابع استعدادات وتجهيزات المساجد لاستقبال صلاة عيد الفطر

جانب من اجتماع أوقاف
جانب من اجتماع أوقاف الإسكندرية

عقد الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، اليوم، اجتماع طارئ بمديري الإدارات الفرعية في اجتماع طارئ لمتابعة عمل غرف عمليات الإدارات الفرعية والوقوف على آخر التطورات والتجهيزات لصلاة عيد الفطر المبارك.

وخلال الاجتماع، أكد الشيخ سلامة، أن عمل غرف العمليات بالمديرية والإدارات الفرعية مستمر حتى الانتهاء من شعائر صلاة العيد، ووجه بضرورة استمرار المتابعة على أرض الواقع وحتى الانتهاء من شعائر صلاة العيد.

وعلى صعيد آخر، أجرى وكيل الوزارة الليلة جولات مرورية موسعة شملت عددًا من مساجد الإدارات الفرعية بدأها عقب صلاة المغرب، وتستمر حتى صلاة الفجر لمتابعة استعدادات المساجد وتهيئتها استعدادا لإقامة شعائر عيد الفطر المبارك، مؤكدًا أن حالة الطوارئ مستمرة حتى الانتهاء من صلاة عيد الفطر المبارك.

وأشار إلى أن المساجد تزينت واتخذت فيها كافة التدابير اللازمة لاستقبال ضيوف الرحمن وإقامة شعائر صلاة العيد، حيث أشاد جمهور ورواد المساجد بالمحافظة بالجهد المبذول بالمساجد بدأ من تهيأتها واستعدادها تطهيرًا وتعقيمًا وتنظيفًا وثقافيًا ودعويًا ومجتمعيًا على وجه فاق المتوقع وأعاد للأذهان وللقلوب رونق المساجد وروحانياتها وأبهى صورها خلال الشهر الكريم.

وأعلنت مديرية أوقاف الإسكندرية، استعداداتها لاستقبال صلاة عيد الفطر المبارك، بجميع أنحاء مدينة الإسكندرية، من تجهيز الساحات والمساجد للصلاة ومتابعة لحظية بجميع الإدارات الفرعية.

وقال الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إنه تم تخصيص 513 ساحة بجميع أحياء المحافظة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى رفع حالة الطوارئ منذ اليوم الثلاثاء وإتمام التجهيزات اللازمة للصلاة.

وأضاف لـ" الدستور"، أن جميع مساجد الإسكندرية تقام بها صلاة العيد والتي تبلغ عددها أكثر من 4000 آلاف مسجد بجانب عدد الساحات المخصص بكافة الأحياء لإقامة شعائر صلاة العيد.

وأكد أن المديرية عقدت غرفة عمليات رئيسية بالإضافة إلى غرف عمليات فرعية بكل إدارة وعددها 11 إدارة لمتابعة صلاة عيد الفطر المبارك والاستعدادات اللازمة لإقامة الصلاة.

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