لمدة 6 أيام.. "مهندسين الإسكندرية" تستضيف حملة "100 يوم صحة" لدعم صحة المرأة

استضافت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى من خلال لجنة الرعاية الصحية والمعاشات برئاسة الدكتور محمد صلاح، مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة لدعم صحة المرأة المصرية للمهندسين وذويهم بنادي المهندسين بالإسكندرية وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة لمدة 6 أيام مجانية.



وقال الدكتور محمد صلاح رئيس لجنة الرعاية الصحية والمعاشات، إن اللجنة حريصة على تقديم خدمات صحية متنوعة للمهندسين وأسرهم وتوفير الحملات والمبادرات الصحية داخل صرح نادي المهندسين بسابا باشا، ويأتي ذلك ضمن الخدمات التي تقدمها نقابة المهندسين بالإسكندرية لأعضائها بصفة مستمرة لخدمة المهندس وأسرته



يذكر أن الحملة مدتها 6 أيام، وتشمل الكشف المبكر عن أورام القولون والبروستاتا وعنق الرحم، فحص الثدي للسيدات للكشف المبكر عن أورام الثدي، قياس ضغط وسكر عشوائيّ، التوعية ضد مخاطر التدخين والتحويل لعمل أشعة على الرئة علي حسب نتيجة الاستبيان.

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