الثلاثاء 09 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

شارك بها 32 فريق.. "حُماة الوطن" بالإسكندرية يختتم فعاليات دورته الرمضانية

ختام الدورة الرمضانية
ختام الدورة الرمضانية لحزب حماة الوطن

اختتم حزب حُماة الوطن بالإسكندرية، فعاليات الدورة الرمضانية، التي نظمتها أمانة رمل أول بملعب نادي باكوس الرياضي وسط حضور جماهيري كبير من أهالي الدائرة، تحت رعاية اللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا، وتوجيهات محمد السيد مجاهد الأمين العام للحزب بالإسكندرية، وقيادة محمود عسكر الأمين العام المساعد وأمين التنظيم.

الفرق الفائزة بالدورة الرمضانية 

شهد ختام بطولة الدورة الرمضانية احتفالية تضمنت العديد من العروض الفنية والغنائية، وتتويج الفرق الفائزة، حيث تم فوز فريق نادي باكوس بالمركز الأول، بينما فاز فريق التربو بالمركز الثاني، إما المركز الثالث فكان من نصيب فريق سيدي جابر، وحصل فريق حُماة الوطن على المركز الرابع، في البطولة، كما تضمن ختام الدورة توزيع الجوائز الفردية منها جائزة أفضل حارس وأفضل لاعب وأفضل لاعب صاعد وهداف البطولة الذين تحصلوا جميعًا على كؤوس وجوائز  مادية.

وأكد محمد السيد مجاهد الأمين العام للحزب بالإسكندرية، أن أمانة الإسكندرية حريصة على تنظيم الفعاليات والأنشطة الرياضية، وذلك في إطار استراتيجية الحزب التي تتماشى مع جهود الدولة لتشجيع الشباب على ممارسة الأنشطة الرياضية وجعلها ضمن الثقافة العامة في المجتمع، بالإضافة إلى إقامة العديد من الأنشطة التي تهم الشباب سواء إعدادهم للقيادة أو انخراطهم في الحياة السياسية وتأهيلهم، وذلك إيمانا بدورهم في بناء الجمهورية الجديدة.

الشباب أحد العناصر المهمة في بناء المجتمع كونهم يمثلون المستقبل وطاقة التطوير

بينما أكد محمود عسكر الأمين العام المساعد وأمين التنظيم، أن الحزب يؤمن بالشباب كأحد العناصر المهمة في بناء المجتمع، لكونهم يمثلون المستقبل وطاقة التطوير، ولذا يحرص الحزب على تدريب كوادره من الشباب في مختلف الأمانات النوعية والجغرافية من خلال برامج تدريبية في مختلف المجالات منها القيادة السياسية، والخطابة، والتفاوض، وإدارة الحملات الانتخابية، فضلا عن تنظيم الدورات والمنافسات الرياضة لتشجيعهم على ممارستها.

 الدورة تهدف إلى تعزيز الترابط الاجتماعي بين أعضاء الحزب والشباب في المنطقة

 من جهته، قال القبطان محمد السيد رزق الأمين المساعد بالمحافظة، إن الدورة الرمضانية التي أقيمت تهدف إلى تعزيز الترابط الاجتماعي بين أعضاء الحزب والشباب في المنطقة، وذلك ضمن المسارات التي يقوم بها أمناء الأمانات الجغرافية بالمنطقة لمشاركة  أهالينا في المناسبات والعمل من الشارع للتعرف على مشاكلهم وحلها.

وأشار أحمد هلال الأمين العام المساعد، إلى أن حزب حُماة الوطن بالإسكندرية يعد حاضنة للشباب بمختلف اهتماماتهم لذا يقوم الحزب بالعديد من الأنشطة الرياضية والثقافية والتوعوية التي تهم الشباب واكتشاف مواهبهم والعمل على تنميتها، فضلا عن تنشئتهم سياسيا واجتماعيا ليكونوا قادرين على تولي القيادة في المستقبل.

وقال الطيار أدهم فرغلي أمين أمانة رمل أول، إن الدورة الرمضانية على مدار أربعة أسابيع من المباريات المتتالية تنافس خلالها 32 فريقا من أبناء الدائرة، شهدت العديد من المباريات القوية والتنافس على البطولة في جو ساده الحماس والروح الرياضية بين جميع الفرق المُشاركة.

وأشاد الدكتور إيهاب برغش أمين أمانة تنمية الموارد، بدور أمانة رمل أول في التنظيم الرائع للدورة وظهورها بمظهر لائق ومُشرف، علاوة على أن أعضاء اللجنة المنظمة الذين بذلوا جهودا كبيرة على مدار شهر رمضان لتنظيم البطولة.

الدورة كان لها أثر إيجابي على أهالي المنطقة

وأكد الدكتور محمد الخطيب أمين أمانة الشئون الاقتصادية، على أن الدورة كان لها أثر إيجابي على أهالي المنطقة، الذين حرصوا على متابعة مبارياتها طوال الشهر الكريم ومؤازرة الفرق المشاركة، مما خلق حالة من التفاعل والحماس على أرض الملعب طوال أيام الدورة.

وأضاف أحمد سمير أمين أمانة العضوية، أن أعضاء الأمانات بالإسكندرية حريصون على العمل لتقديم كافة أشكال وصور الدعم من خلال إقامة المبادرات والأنشطة، من أجل توسيع مظلة المستفيدين من خدمات الحزب في مختلف أحياء المحافظة.

ختام الدورة الرمضانية لحزب حماة الوطن
ختام الدورة الرمضانية لحزب حماة الوطن
ختام الدورة الرمضانية لحزب حماة الوطن
ختام الدورة الرمضانية لحزب حماة الوطن
ختام الدورة الرمضانية لحزب حماة الوطن
ختام الدورة الرمضانية لحزب حماة الوطن
IMG-20240409-WA0017
IMG-20240409-WA0017
IMG-20240409-WA0018
IMG-20240409-WA0018
الدورة الرمضانية ح ماة الوطن تكريم الفائزين نادي باكوس حضور جماهيري

مواد متعلقة

"حُماة الوطن" بالإسكندرية يدشن مبادرة "بصمة خير" لدعم الأطفال الأيتام

راعي سفرة الإسكندرانية في العيد: إقبال كبير على شراء الفسيخ والرنجة

"الإسكندرية عبر العصور" جلسات افتراضية للطلاب باستخدام "AI" بإدارة المنتزه التعليمية

مكتبة الإسكندرية والأكاديمية العربية للعلوم تحتفلان باليوم العالمى للابتكار والإبداع

"مياه الإسكندرية" تعلن رفع حالة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر

رعد وأمطار غزيرة تجتاح مدينة الإسكندرية والمحافظة تعلن الطوارئ

ملعب نادى سيدى بشر يشهد مبارة كرة قدم بين نجوم فريقى الأهلى والزمالك

تكريم 120 متسابقًا من حافظى القرآن ضمن المسابقة الرمضانية بنقابة المهندسين بالإسكندرية

الأكثر قراءة

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان".. أحداث الحلقة 29

متعدد العلاقات النسائية.. "سهرة مع متسولة" وراء مقتل عجوز الوراق

رولانى موكوينا المدير الفنى لصن داونز: هذا ما تعلمناه من الأهلى

اجمل ما قيل في التهنئة بعيد الفطر 2024.. للاحباب والاقارب والاصدقاء

أسرار انسحاب الاحتلال من خان يونس.. تحول فى الحرب وعودة الفلسطينيين لمنازلهم

الأخت متورطة.. القبض على المتهمين بإلقاء عشيق شقيقتهم من الطابق الثامن ببشتيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

أسامة الشاذلى.. رحيل السلطان

مدحت بشاى

"مقامات الغضب".. حدوتة وطن ومواطن

جلال حمام

الحشاشون.. يعبرون الزمان والمكان!

حسين دعسة

فى مضارب بنى هاشم.. الملك الوصى الهاشمى: اعتزاز المخيمات الفلسطينية دليل قوة وتماسك الجبهة الداخلية الأردنية

محمد رفعت

رحمي.. !

وائل لطفي

حلويات رمضان

إبراهيم داود

وداع حازم المستكاوى صديقى النحات

محمود خليل

رمضان «ودخان البنا»

صور

حكايات الكحك.. حلاوة العيد فى كل قضمة

الكحك يسيطر على موائد المصريين في عيد الفطر

مباراة تعادل الأهلى وإنبى فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

"القبة الحديدية البحرية".. سلاح إسرائيل الجديد فى حرب غزة

1.4 مليار دولار تبرعات مقدمة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر

العدوان الإسرائيلي على غزة.. حصيلة 186 يوما من الحرب