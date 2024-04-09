شارك بها 32 فريق.. "حُماة الوطن" بالإسكندرية يختتم فعاليات دورته الرمضانية

اختتم حزب حُماة الوطن بالإسكندرية، فعاليات الدورة الرمضانية، التي نظمتها أمانة رمل أول بملعب نادي باكوس الرياضي وسط حضور جماهيري كبير من أهالي الدائرة، تحت رعاية اللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا، وتوجيهات محمد السيد مجاهد الأمين العام للحزب بالإسكندرية، وقيادة محمود عسكر الأمين العام المساعد وأمين التنظيم.

الفرق الفائزة بالدورة الرمضانية

شهد ختام بطولة الدورة الرمضانية احتفالية تضمنت العديد من العروض الفنية والغنائية، وتتويج الفرق الفائزة، حيث تم فوز فريق نادي باكوس بالمركز الأول، بينما فاز فريق التربو بالمركز الثاني، إما المركز الثالث فكان من نصيب فريق سيدي جابر، وحصل فريق حُماة الوطن على المركز الرابع، في البطولة، كما تضمن ختام الدورة توزيع الجوائز الفردية منها جائزة أفضل حارس وأفضل لاعب وأفضل لاعب صاعد وهداف البطولة الذين تحصلوا جميعًا على كؤوس وجوائز مادية.

وأكد محمد السيد مجاهد الأمين العام للحزب بالإسكندرية، أن أمانة الإسكندرية حريصة على تنظيم الفعاليات والأنشطة الرياضية، وذلك في إطار استراتيجية الحزب التي تتماشى مع جهود الدولة لتشجيع الشباب على ممارسة الأنشطة الرياضية وجعلها ضمن الثقافة العامة في المجتمع، بالإضافة إلى إقامة العديد من الأنشطة التي تهم الشباب سواء إعدادهم للقيادة أو انخراطهم في الحياة السياسية وتأهيلهم، وذلك إيمانا بدورهم في بناء الجمهورية الجديدة.

الشباب أحد العناصر المهمة في بناء المجتمع كونهم يمثلون المستقبل وطاقة التطوير

بينما أكد محمود عسكر الأمين العام المساعد وأمين التنظيم، أن الحزب يؤمن بالشباب كأحد العناصر المهمة في بناء المجتمع، لكونهم يمثلون المستقبل وطاقة التطوير، ولذا يحرص الحزب على تدريب كوادره من الشباب في مختلف الأمانات النوعية والجغرافية من خلال برامج تدريبية في مختلف المجالات منها القيادة السياسية، والخطابة، والتفاوض، وإدارة الحملات الانتخابية، فضلا عن تنظيم الدورات والمنافسات الرياضة لتشجيعهم على ممارستها.

الدورة تهدف إلى تعزيز الترابط الاجتماعي بين أعضاء الحزب والشباب في المنطقة

من جهته، قال القبطان محمد السيد رزق الأمين المساعد بالمحافظة، إن الدورة الرمضانية التي أقيمت تهدف إلى تعزيز الترابط الاجتماعي بين أعضاء الحزب والشباب في المنطقة، وذلك ضمن المسارات التي يقوم بها أمناء الأمانات الجغرافية بالمنطقة لمشاركة أهالينا في المناسبات والعمل من الشارع للتعرف على مشاكلهم وحلها.

وأشار أحمد هلال الأمين العام المساعد، إلى أن حزب حُماة الوطن بالإسكندرية يعد حاضنة للشباب بمختلف اهتماماتهم لذا يقوم الحزب بالعديد من الأنشطة الرياضية والثقافية والتوعوية التي تهم الشباب واكتشاف مواهبهم والعمل على تنميتها، فضلا عن تنشئتهم سياسيا واجتماعيا ليكونوا قادرين على تولي القيادة في المستقبل.

وقال الطيار أدهم فرغلي أمين أمانة رمل أول، إن الدورة الرمضانية على مدار أربعة أسابيع من المباريات المتتالية تنافس خلالها 32 فريقا من أبناء الدائرة، شهدت العديد من المباريات القوية والتنافس على البطولة في جو ساده الحماس والروح الرياضية بين جميع الفرق المُشاركة.

وأشاد الدكتور إيهاب برغش أمين أمانة تنمية الموارد، بدور أمانة رمل أول في التنظيم الرائع للدورة وظهورها بمظهر لائق ومُشرف، علاوة على أن أعضاء اللجنة المنظمة الذين بذلوا جهودا كبيرة على مدار شهر رمضان لتنظيم البطولة.

الدورة كان لها أثر إيجابي على أهالي المنطقة

وأكد الدكتور محمد الخطيب أمين أمانة الشئون الاقتصادية، على أن الدورة كان لها أثر إيجابي على أهالي المنطقة، الذين حرصوا على متابعة مبارياتها طوال الشهر الكريم ومؤازرة الفرق المشاركة، مما خلق حالة من التفاعل والحماس على أرض الملعب طوال أيام الدورة.

وأضاف أحمد سمير أمين أمانة العضوية، أن أعضاء الأمانات بالإسكندرية حريصون على العمل لتقديم كافة أشكال وصور الدعم من خلال إقامة المبادرات والأنشطة، من أجل توسيع مظلة المستفيدين من خدمات الحزب في مختلف أحياء المحافظة.

ختام الدورة الرمضانية لحزب حماة الوطن

ختام الدورة الرمضانية لحزب حماة الوطن

ختام الدورة الرمضانية لحزب حماة الوطن

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