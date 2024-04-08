الإثنين 08 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مكتبة الإسكندرية والأكاديمية العربية للعلوم يحتفلان باليوم العالمي للابتكار والإبداع

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال قسم تنمية المهارات المعلوماتية بقطاع المكتبات بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ورش عمل متعددة عن الذكاء الاصطناعي في مجالات التكنولوجيا والحياة المختلفة.

 ويأتي ذلك احتفالا باليوم العالمي للابتكار والإبداع، في الساعة التاسعة صباح يوم الأحد 21 إبريل، بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأبوقير.

استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لنشر الوعي بأهمية الابتكار

تتناول ورش العمل عدة محاور هامة من خلال خبراء متخصصين علميًّا وأكاديميًّا، حيث يسلطون الضوء على استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي من خلال عدة مفاهيم منها (التفكير التصميمي – ابتكارات الذكاء الاصطناعي قي مجال الطب والصيدلة- تداخل الذكاء الاصطناعي والإبداع البشري -التحديات التي تواجه الطلاب). وذلك من أجل إطلاق العنان للإمكانيات والإبداع في كل المجالات مع استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي؛ لنشر الوعي بأهمية الابتكار والإبداع في الحياة، وإلهام الأجيال الجديدة لخلق مستقبل أفضل.

اهتمام مكتبة الإسكندرية بنشر العلم والثقافة
 

وتأتي الفعالية في ضوء اهتمام مكتبة الإسكندرية بنشر العلم والثقافة في كافة جوانب حياة المواطن المصري، ودورها كمركز للتميز في إنتاج المعرفة ونشرها، مما يجعلها حريصة على دعوة الرموز من قامات المجتمع المصرية والعربية بفعالياتها المختلفة؛ لما لهم من ثِقَل علمي وفكري وبصمة إيجابية في المجتمع.

تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

ومن ذلك تأتي أهمية إقامة ورش عمل عن أدوار الذكاء الاصطناعي الهامة والمتعددة؛ حيث يعد حاليًا إحدى أهم الأولويات لجداول أعمال السياسات العامة لمعظم البلدان على المستويين الوطني والدولي، وتركز مبادرات حكومية وطنية عديدة على استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية والنمو الاقتصادي، وذلك تماشيًا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والاستثمار في بناء البشر وبناء قدراتهم الإبداعية.

مكتبة الاسكندرية تنمية المهارات المعلوماتية الأكاديمية العربية الذكاء الاصطناعي التكنولوجيا والحياة اليوم العالمي للابتكار

مواد متعلقة

"مياه الإسكندرية" تعلن رفع حالة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر

رعد وأمطار غزيرة تجتاح مدينة الإسكندرية والمحافظة تعلن الطوارئ

ملعب نادى سيدى بشر يشهد مبارة كرة قدم بين نجوم فريقى الأهلى والزمالك

تكريم 120 متسابقًا من حافظى القرآن ضمن المسابقة الرمضانية بنقابة المهندسين بالإسكندرية

وزير الشباب والرياضة: الرئيس السيسى وجه بدعم نادى سيدى بشر

بحضور نجوم الكرة.. وزير الشباب والرياضة يفتتح ملعب نادى سيدى بشر الرياضى عقب تجديده

بمشاركة 300 طفل.. "حُماة الوطن" بالإسكندرية ينظم يومًا ترفيهيًا للاحتفال بيوم اليتيم

ابنة الشيخ حمدى الزامل: والدي لم يستكمل دراسته لشغفه بقراءة القرآن وألزمه عبد الوهاب بالتقدم للإذاعة (حوار)

الأكثر قراءة

كسوف الشمس 8 أبريل 2024.. هل يُرى فى مصر؟

جثة عارية ومكبلة بالحبال.. تفاصيل مرعبة لـ"جريمة بشتيل"

أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 8-4-2024 فى بورصة الدواجن

القبض على رجل أعمال قطري هارب من 76 حكمًا قضائيًا في الشيخ زايد

القصة الكاملة لضرب مذيع شهير وسرقة سيارته أمام مدينة الإنتاج الإعلامى

طوارئ أمريكية للعرض السماوى النادر.. 30 مليون شخص يشاهدون كسوف الشمس (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

جودر والحنين للحكايا

لواء.حمدى البطران

السلاح فى الصعيد

ماجد حبته

وعود وتعهدات ليلة القدر

وائل لطفي

أربع رسائل من الرئيس

حسين دعسة

ثلاثة مؤشرات فى مآلات الحرب على غزة

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

صور

صلاة التروايح من الجامع الأزهر

مباراة الزمالك وفيوتشر فى بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية

فرحة رمضان فى بيوت فيصل

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل|زلزال الغضب يهز إسرائيل.. فشل الحرب على غزة يُشعل التظاهرات ضد حكومة نتنياهو

هزيمة مُذلة أم استعداد لرفح.. أسرار الانسحاب الإسرائيلى المفاجئ من خان يونس

رغم انسحاب جيش الاحتلال.. نتنياهو يتعهد بالقضاء على حركة حماس في رفح