الإثنين 08 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رعد وأمطار غزيرة تجتاح مدينة الإسكندرية والمحافظة تعلن الطوارئ

أمطار غزيرة على الإسكندرية
أمطار غزيرة على الإسكندرية

تعرضت مدينة الإسكندرية، صباح اليوم الإثنين، لسقوط أمطار غزيرة على كافة الأنحاء صحبتها ضربات رعدية، وذلك بالتزامن مع المنخفض الجوي الذي تتأثر به البلاد، حيث يمتد في طبقات الجو العليا مصحوبا بكتل هوائية قادمة من شمال أوروبا، ما تتسبب في أمطار متفاوتة الشدة مع نشاط في حركة الرياح والإحساس بالبرودة.

وشهد العديد من مناطق الإسكندرية بشرق ووسط والمنتزه سقوط أمطار رعدية غزيرة متواصلة.

المحافظة تعلن رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ

وأعلنت محافظة الإسكندرية رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ، حيث نشرت شركة الصرف الصحي معداتها منذ صباح أمس، وذلك استعدادا لمواجهة الأمطار، وفق ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية.

وأوضح اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أنه بناءً على توقعات هيئة الأرصاد يتم العديد من الإجراءات، حيث ترفع درجة الاستعدادات ويتم نشر السيارات والبدالات بالمناطق الساخنة، وتستمر أعمال التطهير للشنايش والمطابق والبيارات، فضلا عن مواصلة أعمال تفريغ بيارات محطات الرفع على مدار الساعة، ومتابعة مناسيب المصارف على مدار الساعة، وإيقاف الإجازات وبدل الراحات.

استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقى شكاوى المواطنين

وشدد "نافع" على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175، طوال اليوم، لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورًا، وكذلك تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

وأكد التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة، وغرفة عمليات المحافظة والأحياء، وجميع الأجهزة التنفيذية من أجل ألا يضار أي مواطن سكندري.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قد كلف برفع درجة الاستعداد في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكل شوارع الإسكندرية.

أمطار غزيرة على الإسكندرية
أمطار غزيرة على الإسكندرية
أمطار غزيرة على الإسكندرية
أمطار غزيرة على الإسكندرية
أمطار غزيرة على الإسكندرية
أمطار غزيرة على الإسكندرية
IMG_٢٠٢٤٠٤٠٨_١٠١٥٠١
IMG_٢٠٢٤٠٤٠٨_١٠١٥٠١
IMG-20240408-WA0009
IMG-20240408-WA0009
IMG-20240408-WA0008
IMG-20240408-WA0008
مدينة الإسكندرية سقوط أمطار غزيرة المنخفض الجوي ضربات رعدية حركة الرياح الاستعداد القصوى

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