أمطار رعدية.. منخفض جوى يضرب البلاد بداية من اليوم وحتى عيد الفطر

قال الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح، إنه من المتوقع بداية من اليوم الإثنين انكسار الحرارة نهارًا وليلًا، وإن كانت حول المعدل على معظم الأنحاء، وانخفاض آخر في درجات الحرارة وعودة البرودة ليلًا.

وأضاف "فهيم"، في بيان، اليوم الإثنين، أن البلاد تتأثر خلال هذه الفترة بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا مصحوب بكتل هوائية قادمة من شمال أوروبا تعمل على إعادة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام.

وأوضح "فهيم" أن التوقعات تشير إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تبدأ من الإثنين على الساحل الشمالي الغربي "السلوم ومطروح"، ومع الوقت تتجه للداخل وتتركز على شمال الدلتا وتصل إلى الوجه البحري والقاهرة آخر اليوم، ثم تتجه إلى مدن القناة وسيناء وتستمر الثلاثاء، لكن تتركز على شمال الدلتا وسيناء وتبقى الأربعاء (عيد الفطر) على مناطق شمال سيناء فقط.

أمطار تصل إلى رعدية أحيانًا

ونوه بأن هناك سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من "مطروح- الإسكندرية- البحيرة- كفرالشيخ- دمياط"، ومتوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من "جنوب الوجه البحرى"، وخفيفة قد تكون متوسطة مساءً على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة ومناطق من القاهرة الكبرى قد تمتد خفيفة إلى مناطق من الفيوم وبنى سويف.