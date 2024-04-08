حالة الطقس اليوم الإثنين 8 أبريل 2024 ودرجات الحرارة بمحافظات مصر

تشهد حالة الطقس انخفاضًا في درجات الحرارة على عكس الأيام الماضية، مع ترقب حالة الطقس خلال عيد الفطر ودرجات الحرارة المتوقعة في محافظات مصر للاستمتاع بإجازة العيد التي تبدأ من الثلاثاء 9 أبريل وحتى الأحد 14 أبريل 2024.

نعرض في التقرير التالي حالة الطقس اليوم الإثنين 8 أبريل 2024 ودرجات الحرارة في محافظات مصر من واقع بيان هيئة الأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم في القاهرة

يسود اليوم طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، ويسود طقس بارد خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر وليلًا.

حالة الطقس في الإسكندرية

ونوهت الأرصاد إلى زيادة فرص سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط، تمتد متوسطة ورعدية إلى مناطق من جنوب الوجه البحري، وأمطار خفيفة.

مع ملاحظة وجود نشاط لحركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر

القاهرة 26 15

6 أكتوبر 26 15

بنها 26 15

دمنهور 25 15

وادي النطرون 26 14

كفر الشيخ 26 15

المنصورة 25 15

الزقازيق 26 16

شبين الكوم 26 15

طنطا 26 15

دمياط 24 15

بورسعيد 24 16

الإسماعيلية 28 15

السويس 27 15

العريش 25 11

رفح 24 11

رأس سدر 27 16

نخل 25 08

كاترين 22 05

الطور 25 18

طابا 25 16

شرم الشيخ 28 19

الإسكندرية 23 15

العلمين 23 14

مطروح 22 13

السلوم 23 12

سيوة 27 13

رأس غارب 28 21

الغردقة 29 20

سفاجا 30 21

مرسى علم 30 20

شلاتين 29 21

حلايب 27 20

أبورماد 28 19

رأس حدربة 27 19

الفيوم 27 14

بني سويف 27 15

المنيا 27 14

أسيوط 28 15

سوهاج 28 17

قنا 30 19

الأقصر 30 20

أسوان 32 20

الوادي الجديد 30 19

أبوسمبل 31 21