حالة الطقس اليوم 25 رمضان 2024 في مصر والتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس اليوم 25 رمضان 2024 في مصر بالقاهرة وباقي المحافظات، حيث يسود طقس حار نهارًا، لطيف ليلًا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر، بينما يكون مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، ويعرض "الدستور" في التقرير التالي حالة الطقس اليوم الخميس 4-4- 2024 الموافق 25 رمضان في مصر.

حالة الطقس اليوم في مصر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس في مصر اليوم الخميس الموافق 4 أبريل 2024، ليسود طقس حار نهارًا، بعد أن استقرت الحرارة بمعدلات في حدود الثلاثين إلى أوائل الثلاثين، مع وجود ضغط صيفي مُبكر سيؤدي إلى ضعف في انخفاض درجات الحرارة، تشهد نشاطًا للرياح، يؤثر على مناطق من القاهرة الكبرى، على فترات متقطعة.

ما هي حالة الطقس غدًا؟

أفادت "الأرصاد"، نشهد غدًا الجمعة 5 أبريل، نشاطًا للرياح، يؤثر على مناطق من القاهرة الكبرى، على فترات متقطعة.

وتوقعت "الهيئة"، أن تشهد حالة الطقس، شبورة مائية، تبدأ من الرابعة وتستمر حتى التاسعة صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

تشهد محافظة الإسكندرية، ارتفاع جديد في درجات الحرارة حيث سادت أجواء حارة نهارا ومعتدلة ليلا مع عدم وجود فرص لسقوط الأمطار وفقا لهيئة الأرصاد الجوية.

وتتواصل حالة الاستقرار في الأحوال الجوية على محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية للبلاد، مع ارتقاع جديد في درجات الحرارة لتسود أجواء مستقرة تكون حارة نهارا، مائلة للاعتدال ليلا، بينما هدأت الرياح نسبيا.

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

قالت "الأرصاد"، إن حالة الطقس السبت 6 أبريل 2024، تشهد، نشاطًا للرياح، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

وتابعت "الهيئة"، أنه بدءًا من الأحد القادم 7 أبريل وحتى الثلاثاء 9 أبريل، تشهد البلاد، انخفاضًا في درجات الحرارة على جميع الأنحاء بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات مئوية.

وأكملت أن حالة الطقس تتأثر بنشاط للرياح؛ مما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى فرص لسقوط الأمطار.