موعد اعادة مسلسل صدفة لـ ريهام حجاج الحلقة 24

تنوعت تفاصيل مسلسل صدفة بطولة الفنانة ريهام حجاج، وترصد الدستور تفاصيل أو ملخص الحلقة والتى شهدت طرد ريهام حجاج من منزل خالد الصاوى.

مسلسل صدفة مواعيد إعادة الحلقة 24

ويأتي موعد إعادة مسلسل صدفة لـ "ريهام حجاج" الحلقة 24 في تمام الساعة 8:15 من صباح اليوم التالي فيما يكون موعد إعادة مسلسل صدفة على شاشة القناة الأولى الساعة 3:00 صباحًا.

مسلسل صدفة تفاصيل احداث الحلقة 24

حاول (أدهم) تامر يسري، إقناع (فرح) نور إيهاب، بأن لقائهما كان بالصدفة.

وظهرت إحدى الفتيات التي جلست معهم واقترح عليها أدهم أن تحكي لفرح تجربتها، فذهبوا إلى أحد مصحات علاج الإدمان وبدأت الفتاة تحكي تجربتها مع الإدمان، والتي تتشابه بشكل كبير مع تجربة فرح.

انتقلت فرح إلى إحدى غرف المصحة لتبدأ العلاج، إلا أنها انهارت وبدأت تصرخ طالبة جرعة من المواد المخدرة.

تشاجر والد ووالدة مصطفى معه خلال أحداث مسلسل صدفة الحلقة 23، بسبب زواجه من جارتهم الغنية، التي تكبره في السن، ليقع أمين والد مصطفي مغشيا عليه.

مسلسل صدفة موعد عرض الحلقة 25

يعرض ريهام حجاج صدفة على فضائية الحياة في الساعة 8:15 مساء، CBC 10:30 مساء وdmc 12:15 منتصف الليل والقناة الأولى المصرية 10:30 مساء.

مسلسل صدفة قنوات عرض الحلقة الخامسة والعشرون

ويعرض صدفة على فضائية الحياة، CBC وdmc والقناة الأولى المصرية.

قناة الحياة الساعة 8:15 مساء.

قناة CBC الساعة 10:30 مساء.

قناة DMC الساعة 12:15 منتصف الليل.

القناة الأولى الساعة 10:30 مساء.

قصة مسلسل صدفة

كشفت الأحداث الماضية أن ريهام حجاج تسببت عن طريق الخطأ في وفاة ابنة خالد الصاوي الكبرى، بعدما ساعدت والدها عن طريق الصدفة في كشف خيانتها لزوجها، بل وكشف سر ابنته الصغرى في مدرستها، بأنها تتعاطى المواد المخدرة، كما أن صدفة تقع في الكثير من المشاكل غير المقصودة، لتتوالى الأحداث.

ابطال مسلسل صدفة

صدفة بطولة ريهام حجاج وخالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.