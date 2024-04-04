الخميس 04 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

موعد اعادة مسلسل صدفة لـ ريهام حجاج الحلقة 24

مسلسل صدفة
مسلسل صدفة

تنوعت تفاصيل مسلسل صدفة بطولة الفنانة ريهام حجاج، وترصد الدستور تفاصيل أو ملخص الحلقة والتى شهدت طرد ريهام حجاج من منزل خالد الصاوى.

مسلسل صدفة مواعيد إعادة الحلقة 24

ويأتي موعد إعادة مسلسل صدفة لـ "ريهام حجاج" الحلقة 24 في تمام الساعة 8:15 من صباح اليوم التالي فيما يكون موعد إعادة مسلسل صدفة على شاشة القناة الأولى الساعة 3:00 صباحًا. 

مسلسل صدفة تفاصيل احداث الحلقة 24

حاول (أدهم) تامر يسري، إقناع (فرح) نور إيهاب، بأن لقائهما كان بالصدفة.

وظهرت إحدى الفتيات التي جلست معهم واقترح عليها أدهم أن تحكي لفرح تجربتها، فذهبوا إلى أحد مصحات علاج الإدمان وبدأت الفتاة تحكي تجربتها مع الإدمان، والتي تتشابه بشكل كبير مع تجربة فرح.

انتقلت فرح إلى إحدى غرف المصحة لتبدأ العلاج، إلا أنها انهارت وبدأت تصرخ طالبة جرعة من المواد المخدرة.

تشاجر والد ووالدة مصطفى معه خلال أحداث مسلسل صدفة الحلقة 23، بسبب زواجه من جارتهم الغنية، التي تكبره في السن، ليقع أمين والد مصطفي مغشيا عليه.

مسلسل صدفة الحلقة 24.. "فرح" تبدأ رحلة التعافي من إدمان المخدرات

مسلسل صدفة.. تعرف على ملخص الحلقة 23

موعد اعادة مسلسل صدفة لـ ريهام حجاج الحلقة 23

مواعيد مسلسل صدفة الحلقة 24 بطولة ريهام حجاج وخالد الصاوي

مسلسل صدفة موعد عرض الحلقة 25

يعرض ريهام حجاج صدفة على فضائية الحياة في الساعة 8:15 مساء، CBC 10:30 مساء وdmc 12:15 منتصف الليل والقناة الأولى المصرية 10:30 مساء.

مسلسل صدفة قنوات عرض الحلقة الخامسة والعشرون

ويعرض صدفة على فضائية الحياة، CBC وdmc والقناة الأولى المصرية.

  • قناة الحياة الساعة 8:15 مساء.
  • قناة  CBC الساعة 10:30 مساء.
  • قناة DMC الساعة 12:15 منتصف الليل.
  • القناة الأولى الساعة 10:30 مساء.

قصة مسلسل صدفة

كشفت الأحداث الماضية أن ريهام حجاج تسببت عن طريق الخطأ في وفاة ابنة خالد الصاوي الكبرى، بعدما ساعدت والدها عن طريق الصدفة في كشف خيانتها لزوجها، بل وكشف سر ابنته الصغرى في مدرستها، بأنها تتعاطى المواد المخدرة، كما أن صدفة تقع في الكثير من المشاكل غير المقصودة، لتتوالى الأحداث.

ابطال مسلسل صدفة

صدفة بطولة ريهام حجاج وخالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

مسلسل صدفة صدفة موعد عرض صدفة موعد عرض مسلسل صدفة موعد اعادة مسلسل صدفة قصة مسلسل صدفة ابطال مسلسل صدفة موعد عرض مسلسل ريهام حجاج مسلسل ريهام حجاج ريهام حجاج قنوات عرض صدفة قنوات عرض مسلسل صدفة موعد مسلسل صدفة الحلقة الخامسة عشر من صدفة صدفة الحلقة الخامسة عشر صدفة الحلقة 25 الحلقة 25 من مسلسل صدفة الحلقة الخامسة عشر من مسلسل صدفة مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

مسلسل صدفة الحلقة 24.. "فرح" تبدأ رحلة التعافي من إدمان المخدرات

مسلسل صدفة.. تعرف على ملخص الحلقة 23

لكارهي فصل الصيف.. فوائد صحية مذهلة لضوء الشمس

وسامة محمد صلاح تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

حار نهارًا.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الرابع والعشرون من رمضان 2024

موعد اعادة مسلسل صدفة لـ ريهام حجاج الحلقة 23

مواعيد مسلسل صدفة الحلقة 24 بطولة ريهام حجاج وخالد الصاوي

مسلسل صدفة الحلقة 21.. ريهام حجاج تبحث عن مكان شقيقتها بعد الهرب

الأكثر قراءة

تعاقد الأهلي مع بلعيد.. كولر يُشيد والخطيب يرفض مقترح "الشرط الجزائي"

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري بالتفصيل؟

مسلسل حق عرب الحلقة 24.. خلاف بين عرب السويركي وشقيقه حول بيع منزلهما

وزارة العمل: "أحد إجازة عيد الفطر" للقطاع الخاص "من الرصيد"

عربتان وبه 12 هاتفا.. شاهد قطار الملك فاروق بعد تجديده

إحالة أوراق "طبال" للمفتى بتهمة خطف جارته والتعدى عليها فى البحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

التواصل بين واشنطن وبكين.. "لا صدام ولا مواجهة"

ماجد حبته

استهداف الأردن

وائل لطفي

عاصمة مصر

محمد العسيري

مليحة... ترنيمة أصحاب الأرض

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «2»

حسين دعسة

بتوجيهات الملك عبدالله الثاني: تسهيل مشاريع شركة البوتاس العربية في المياه والطاقة.

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

صور

نادى قضايا الدولة يكرم الفائزين خلال الحفل السنوى لمسابقة القرآن الكريم

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى

غارات ومعارك ضارية فى غزة والضفة باليوم 180 من العدوان الإسرائيلى