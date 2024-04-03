مسلسل صدفة الحلقة 24.. "فرح" تبدأ رحلة التعافي من إدمان المخدرات

مسلسل صدفة الحلقة 24.. حاول (أدهم) تامر يسري، إقناع (فرح) نور إيهاب، بأن لقائهما كان بالصدفة.

وظهرت إحدى الفتيات التي جلست معهم واقترح عليها أدهم أن تحكي لفرح تجربتها، فذهبوا إلى أحد مصحات علاج الإدمان وبدأت الفتاة تحكي تجربتها مع الإدمان، والتي تتشابه بشكل كبير مع تجربة فرح.

انتقلت فرح إلى إحدى غرف المصحة لتبدأ العلاج، إلا أنها انهارت وبدأت تصرخ طالبة جرعة من المواد المخدرة.

مسلسل صدفة الحلقة 24

تشاجر والد ووالدة مصطفى معه خلال احداث مسلسل صدفة الحلقة 23، بسبب زواجه من جارتهم الغنية، التي تكبره في السن، ليقع أمين والد مصطفي مغشيا عليه.

كما شهدت احداث مسلسل صدفة الحلقة 23 ، استعادة ميار الغيطي، قدرتها علي المشي، بعد شهور من الحادث الذي تعرضت له، وجعلها قعيدة.

مسلسل صدفة مواعيد وقنوات عرض الحلقة الرابعة والعشرون

ويعرض صدفة على فضائية الحياة، CBC وdmc والقناة الأولى المصرية.

قناة الحياة الساعة 8:15 مساء.

قناة CBC الساعة 10:30 مساء.

قناة DMC الساعة 12:15 منتصف الليل.

القناة الأولى الساعة 10:30 مساء.

قصة مسلسل صدفة

كشفت الأحداث الماضية أن ريهام حجاج تسببت عن طريق الخطأ في وفاة ابنة خالد الصاوي الكبرى، بعدما ساعدت والدها عن طريق الصدفة في كشف خيانتها لزوجها، بل وكشف سر ابنته الصغرى في مدرستها، بأنها تتعاطى المواد المخدرة، كما أن صدفة تقع في الكثير من المشاكل غير المقصودة، لتتوالى الأحداث.

أبطال مسلسل صدفة

صدفة بطولة ريهام حجاج وخالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

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