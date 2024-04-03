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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل صدفة.. تعرف على ملخص الحلقة 23

مسلسل صدفة
مسلسل صدفة

يبحث متابعو مسلسل صدفة عن أحداث الحلقة 23 التي شهدت الكثير من التفاصيل الشيقة، ويأتي موعد إعادة مسلسل صدفة لـ "ريهام حجاج" الحلقة 23 في تمام الساعة 8:15 من صباح اليوم التالي فيما يكون موعد إعادة مسلسل صدفة على شاشة القناة الأولى الساعة 3:00 صباحًا. 
 

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موعد اعادة مسلسل صدفة لـ ريهام حجاج الحلقة 23

مسلسل صدفة الحلقة 23 

تشاجر والد ووالدة مصطفى معه خلال احداث مسلسل صدفة الحلقة 23، بسبب زواجه من جارتهم الغنية، التي تكبره في السن، ليقع أمين والد مصطفي مغشيا عليه.

كما شهدت احداث مسلسل صدفة الحلقة 23 ، استعادة ميار الغيطي، قدرتها علي المشي، بعد شهور من الحادث الذي تعرضت له، وجعلها قعيدة.

وأعطى طارق (عصام السقا) لـ صدفة (ريهام حجاج) النقود التي سرقها عمه منها، والتي أخذتها من بيت علي (سليم الترك) بعد أن أخذها من أم راندا (عبير منير).

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مسلسل صدفة موعد عرض الحلقة 24

يعرض ريهام حجاج صدفة على فضائية الحياة في الساعة 8:15 مساء، CBC 10:30 مساء وdmc 12:15 منتصف الليل والقناة الأولى المصرية 10:30 مساء.


مسلسل صدفة مواعيد وقنوات عرض الحلقة الرابعة والعشرون

ويعرض صدفة على فضائية الحياة، CBC وdmc والقناة الأولى المصرية.

  • قناة الحياة الساعة 8:15 مساء.
  • قناة  CBC الساعة 10:30 مساء.
  • قناة DMC الساعة 12:15 منتصف الليل.
  • القناة الأولى الساعة 10:30 مساء.


قصة مسلسل صدفة

كشفت الأحداث الماضية أن ريهام حجاج تسببت عن طريق الخطأ في وفاة ابنة خالد الصاوي الكبرى، بعدما ساعدت والدها عن طريق الصدفة في كشف خيانتها لزوجها، بل وكشف سر ابنته الصغرى في مدرستها، بأنها تتعاطى المواد المخدرة، كما أن صدفة تقع في الكثير من المشاكل غير المقصودة، لتتوالى الأحداث.

يهمك أيضا:

صدفة بطولة ريهام حجاج وخالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

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