الأربعاء 03 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

خالد الصاوى: «صدفة» يحذر من مشكلات التواصل الاجتماعى

خالد الصاوى
خالد الصاوى

قال الفنان خالد الصاوى إن مسلسل «صدفة»، المعروض فى موسم رمضان، عمل درامى مميز ومتكامل، ويحتوى على الكثير من الرسائل بشكل «لايت» وكوميدى.

وأعرب «الصاوى» عن سعادته بردود الأفعال التى حققتها حلقات المسلسل، الذى يتناول مشكلات تعيشها كل أسرة، ويدق ناقوس الخطر أمام العائلات لتوخى الحذر، فى ظل الانفتاح على العالم من خلال وسائل التواصل الاجتماعى، والمنصات الرقمية. 

وقال إن أحداث المسلسل تناولت المشكلات الناجمة عن إهمال الآباء للأبناء، وأهمية اقتراب الأسر من أبنائها والتعرف على قضاياهم ومشكلاتهم؛ لمنع التأثر بالأفكار الهدامة والخارجة عن المجتمع.

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