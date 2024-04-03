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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الحشاشين الحلقة 23: غرور "الصباح" يقربه من النهاية والانتقام يشعل ألموت

مسلسل الحشاشين الحلقة
مسلسل الحشاشين الحلقة 24

تدور أحداث الحلقة 23 من مسلسل الحشاشين لـ " كريم عبدالعزيز "، حول تطورات مثيرة وصادمة حسبت الأنفاس، مع تضييق الخناق على حسن الصباح زعيم الحشاشين، داخل وخارج قلعة ألموت معقل طائفته، والتى يدير من خلف أسوارها مؤامراته وينفذ مخططاته باستخدام اتباعه من الشباب المختارين.

مسلسل الحشاشين تفاصيل احداث الحلقة 23

يقع حسن الصباح لأول مرة ضحية غروره وطموحه الغير محدود، والذي يقوده نحو التخلص من أقرب مساعدين زيد بن سيحون، وتقريب واحدًا من ألد أعداءه وهو يحيي ابن مؤذن أصفهان، يصدق “الصباح” رواية يحيي عن هروب “زيد” من ساحة المعركة أثناء هجوم قوات جيش السلاحقة على إحدى القلاع الموالية للحشاشين، فيقرر محاكمته ومن ثم الحكم عليه بالقتل.

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وفى الحلقة 23 من مسلسل الحشاشين، يختار زعيم الحشاشين تنفيذ عقوبة الإعدام بحق زيد بن سيحون على يد خصمه يحيي، بل ويصارحه بأن “زيد” هو من قتل والديه، قبل أن يكشف الأخير أن قتله مؤذن أصفهان كان بتحريض من حسن الصباح نفسه

 

تتوالى الصدمات على الصباح، بقرار زوجته دنيا زاد الهروب من قلعة آلموت مع ابنتها الصغرى بمساعدة ابنهما الهادى، تخرج من عالم الصباح بعدما كشفت حقيقته وواجهته بها، لتبدأ البحث عن قبر ابنهما الحسين الذى قتل على يد والده الصباح لرفضه العفو عنه.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 24

تعرض شبكة قنوات DMC، أحداث الحلقة 24 من مسلسل الحشاشين فى 4 مواعيد مختلفة، حيث تعرض الحلقة 24 للمرة الأولى فى الساعة 10 مساءً ويعاد في الساعة 11 مساءً نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

موعد اعادة مسلسل الحشاشين لـ كريم عبدالعزيز الحلقة 23

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مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الرابعة والعشرون

تمتلك قناة dmc وdmc drama، حق عرض حلقات مسلسل الحشاشين حصريًا على شاشتها، ووفق لجدول عرض الأعمال الدرامية الرمضانية على شاشة القناة، يبدأ العرض الأول للحلقة 23 من مسلسل الحشاشين فى تمام الساعة 9:45 مساءً على شاشة dmc، وبعد ذلك يعاد عرض الحلقة الساعة 11 مساءً على شاشة dmc drama، كما تعرض فى اليوم التالى الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً، ويمكنك أيضًا مشاهدة كل الحلقات السابقة والجديدة من مسلسل الحشاشين عبر منصة watch it مقابل رسوم اشتراك.

قصة مسلسل الحشاشين

يناقش مسلسل الحشاشين أحداث حقيقية وقعت فى القرن الحادى عشر لواحدة من أخطر الجماعات والتنظيمات الدينية السرية، والتى تأسست على يد حسن الصباح، ونفذت سلسلة من الاغتيالات ضد رموز وشخصيات شهيرة فى تلك الحقبة الزمنية.

ابطال مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبدالعزيز، فتحى عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.

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