موعد إعادة مسلسل الحشاشين لـ كريم عبدالعزيز الحلقة 9.. إعلان الحرب على الطائفة و"آلموت" تتأهب

يعد موعد إعادة مسلسل الحشاشين لـ كريم عبدالعزيز الحلقة 9، الأكثر تداولًا على محركات البحث بين متابعي الدراما المصرية والعربية، مع تصاعد أحداث المسلسل، وإعلان تأسيس دولة الظلام بقيادة حسن الصباح مؤسس طائفة الحشاشين، من داخل قلعة آلموت على أطراف مدينة أصفهان ببلاد فارس.

مسلسل الحشاشين مواعيد اعادة الحلقة 9

على مدار ساعة، حبس الجمهور المصرى والعربى الأنفاس لمتابعة أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 9، المليئة بالمفاجآت والأسرار التى تكشف لأول مرة ضمن أحداث المسلسل عن تاريخ أخطر التنظيمات الدينية وأكثرها تطرفًا ودموية، ويمكن متابعة إعادة الحلقة 9 من مسلسل الحشاشين فى تمام الساعة 4:15 مساء اليوم على شاشة فضائية dmc، أو مشاهدتها عبر تطبيق watch it بدون فواصل إعلانية مقابل رسوم اشتراك شهرى أو سنوى.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين تفاصيل احداث الحلقة 9

دارت أحداث الحلقة 9 من مسلسل الحشاشين حول الصدام المنتظر بين سلطان الدولة السلجوقية ملكشاه ووزيره نظام الملك أبو على الطوسى من ناحية، وحسن الصباح زعيم الحشاشين من ناحية أخرى، وتبادل رسائل التهديد والتحدى بين الجانبين، ليبدأ الصباح سلسلة عمليات اغتيال داخل قصر السلطنة والتى استهدفت الحارس الشخصى للوزير نظام الملك، ونديم السلطان.

مسلسل الحشاشين

على جانب آخر، واصل الصباح تجهيز جنته المزعومة لأتباعه فى المقر الجديد للحشاشين، من حور عين ونبتة الحشيش السحرية لتخدير أتباعه وإيهامهم بأنهم قد دخلوا الجنة.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 10

يعرض مسلسل الحشاشين الحلقة 10 فى 4 مواقيت متتابعة، بداية من الساعة 9:45 مساءً، ويعاد فى تمام الساعة 11 مساء نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها فى اليوم التالى فى تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين قنوات عرض الحلقة العاشرة

يمكنك متابعة أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 10 عبر شاشة قناة dmc،dmc drama، وفق خريطة عرض الأعمال الدرامية الرمضانية المعلن عنها مسبقًا، بالتزامن مع عرض المسلسل أيضًا عبر منصة watch it.

قصة مسلسل الحشاشين

ابطال مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين من إنتاج سينرجى للإنتاج الفنى، وإخراج بيتر ميمى، وتأليف عبد الرحيم كمال، ويشارك في بطولته بجانب كريم عبد العزيز، كل من فتحى عبد الوهاب، شريف سلامة، وعدد كبير من الفنانين.