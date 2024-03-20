مسلسل الحشاشين الحلقة 9.. الجوارى يشعلن غيرة زوجة حسن الصباح ويفاجئها برد صادم

مسلسلات رمضان 2024..

أبدى حسن الصباح خلال أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 9، اهتمامًا كبيرًا بإحضار الجواري إلى قلعة ألموت الحصن الجديد للحشاشين، وتكليف سيدة بتحويلهن إلى حوريات من الجنة، ليبدأ تأسيس الجنة التي يستخدمها في التأثير على أتباعه، وهو ما أثار غيرة زوجته دنيا زاد، التى غضبت لمشاهدة وسماع أصوات ضحكات الجوارى فى أرجاء القلعة.

مسلسل الحشاشين تفاصيل أحداث الحلقة 9

واجهت دنيا زاد زوجها بما دار فى قلبها وعقلها من غيرة، وقالت له: "مكنتش فاكرة انك واخد القلعة عشان يكون عندك جوارى وتعيش عيشة الأمراء، كنت مصدقة أنك بتحقق أحلامك الكبيرة، مش رغباتك يا حسن"، لكن الصباح طمأنها وقطع كل شكوكها، مؤكدًا أن حبه لهدفه وحلمه أكبر من حبه للستات، وأكثر من حبه لأى شيء حتى زوجته.

مسلسل الحشاشين

وأمام إصرار "زاد" على معرفة سبب وجود الجوارى داخل القلعة، كشف الصباح عن خطة وراء وجودهن، رافضًا البوح بتفاصيل عنها لحين اكتمالها.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 10

يعرض مسلسل الحشاشين الحلقة 10 فى 4 مواقيت متتابعة، بداية من الساعة 9:45 مساءً، ويعاد فى تمام الساعة 11 مساء نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها فى اليوم التالى فى تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين قنوات عرض الحلقة 10

يمكنك متابعة أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 10 عبر شاشة قناة dmc،dmc drama، وفق خريطة عرض الأعمال الدرامية الرمضانية المعلن عنها مسبقًا، بالتزامن مع عرض المسلسل أيضًا عبر منصة watch it؛ نظير رسوم بسيطة تسدد شهريًا أو سنويًا.

أبطال مسلسل الحشاشين

يضم مسلسل الحشاشين عددًا كبيرًا من النجوم أبرزهم كريم عبدالعزيز، ونيقولا معوض، وفتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي، نور إيهاب، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، بسنت أحمد أبوباشا، ويظهر الفنان محمد رجب ضيف شرف في أحداث المسلسل.