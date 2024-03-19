الأربعاء 20 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الحشاشين الحلقة 9.. سوزان نجم الدين تتصدر تريند إكس بشخصية ألينار

سوزان نجم الدين
سوزان نجم الدين

تصدرت النجمة سوزان نجم الدين تريند "إكس" بعد ظهورها الأول في الحلقة التاسعة من مسلسل الحشاشين بشخصية ألينار. 

وشهدت الحلقة ذهاب أحمد عيد لسوزان نجم الدين وطالبها بتجهيز الجاريات حوريات الجنة، حيث حذرها أحمد عيد من خروج السر من بيت السر، إلا أنها أخبرته أنها قادرة على تجهيز الخيال لحقيقة.

 

تفاصيل أحداث الحلقة 9 مسلسل الحشاشين 

كما شهدت الحلقة 9 أيضا استقبال حسن الصباح، لنجله الأكبر الحسين على نحو غير متوقع، إذ توجه إليه بقوله: مش آن الآوان تكون راجل ومقاتل.

وكلف زيد بن سيحون ذراعه اليمنى، بإرسال الحسين إلى إحدى القلاع القريبة ليتلقى فيها تدريب مكثف حتى يصبح فارس شرس يخاف منه كل الفرسان، فقاطعته زوجته: "ليه هتبعده عننا؟".. ليرد الصباح: الحسين مبقاش طفل.. آن الآوان نعتمد عليه.

 

أحداث مسلسل الحشاشين 

يرصد مسلسل الحشاشين تاريخ واحدة من أخطر التنظيمات الدينية المسلحة، ويعود ظهورها إلى القرن الحادى عشر ميلاديًا، فى بلاد فارس، بقيادة حسن الصباح، وأتباعه، وتوالت فى عهدهم عمليات اغتيال شخصيات تاريخية كبرى.

 

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أبطال مسلسل الحشاشين 

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

 

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مسلسل الحشاشين الحلقة 9.. حسن الصباح يأمر بتأهيل ابنه الحسين للقتال

 

قنوات ومواعيد عرض مسلسل الحشاشين

 

يعرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC الساعة 9:15 مساء، ويعاد الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحًا والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين
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