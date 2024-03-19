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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الحشاشين الحلقة 9 ل"كريم عبد العزيز".. موعد وقنوات العرض

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين الحلقة 9.. بعد نجاح حسن الصباح في خداع الأمير الديلمي وقتله ومن ثم استيلائه وأتباعه على قلعة الموت، تفتح صفحة جديدة في تاريخ الفرقة الأكثر دموية في التاريخ الإسلامي.

مسلسل الحشاشين ملخص أحداث الحلقة 8

شهدت الحلقة 8 في مسلسل الحشاشين العديد من الأحداث الساخنة، أبرزها جولات حسن الصباح بين القري البعيدة النائية الواقعة في الجبال بعيدا عن مركز حكم الدولة السلجوقية في أصفهان، لنشر دعوته بأسلوب ناعم، والذي يظهر فيه وجه المحب للخير المعطاء، صاحب الكرامات، مع منحه الأموال للفقراء لاستمالته وتقديم شتي الخدمات إليهم. 

ومن المنتظر في مصير “نورهان”، الأخير أن تكون إحدي محظيات قلعة الجبل بعد استيلاء الصباح وأعوانه عليها لاستخدامهن حوريات الجنة المزعومة التي يخدع بها الصباح أعوانه وأتباعه ممن سيكونون ذراعه المرعبة لأعداءه.

كما عرضت الحلقة 8 من مسلسل الحشاشين لاكتشاف حسن الصباح لتأثير نبات الحشيش وتفكيره في استخدامها للسيطرة علي أتباعه، كما سلطت الحلقة الضوء علي  فلسفة عمر الخيام الوجودية وغيرها.

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مسلسل الحشاشين الحلقة 9 مواعيد العرض 

ويعرض مسلسل الحشاشين، من بطولة النجم كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب، والذي يعرض لقصة أخطر الحركات السرية وأشدها دموية في التاريخ الإسلامي، على قناة DMC الساعة 9:15 مساء، ويعاد الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحًا والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

 

 مسلسل الحشاشين قنوات عرض الحلقة التاسعة

ويعرض مسلسل الحشاشين علي قنوات: قناة DMC كما يعاد عرضه على منصة Watch it وقناة DMC دراما وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

 

أبطال مسلسل الحشاشين

ويضم مسلسل الحشاشين، باقة من نجوم الفن المصري علي رأسهم النجم كريم عبد العزيز في دور حسن الصباح، فتحي عبد الوهاب بدور الوزير نظام الملك، الفنان أحمد عيد بدور زيد بن سيحون أحد أتباع الصباح، الفنان اللبناني نيقولا معوض في دور الشاعر عمر الخيام، نضال الشافعي بدور الإمام الغزالي، إسلام جمال في دور ملكشاه.

 

قصة مسلسل الحشاشين

ومسلسل الحشاشين، من تأليف الكاتب السيناريست عبد الرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار تاريخي، حول فرقة الحشاشين، أخطر الفرق السرية في العالم الإسلامي، والتي أشتهرت بالاغتيالات السياسية، وقصة صعود مؤسسها “حسن الصباح”، وحقيقة الصداقة التي جمعت بينه وبين “نظام الملك”.

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موعد إعادة مسلسل الحشاشين لـ كريم عبدالعزيز الحلقة 8.. "قلعة آلموت" هنا نظام الكون الجديد

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