قلعة السفاحين.. رواية ناقشت الحشاشين وعلاقة حسن الصباح وعمر الخيام ونظام الملك

نشر الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق رواية "قلعة السفاحين" ضمن سلسلة فانتازيا التي بدأ في نشرها عام 1995، ضمن سلاسل روايات مصرية للجيب التابعة للمؤسسة العربية الحديثة، ولاقت السلسلة قبولا كبيرا بين جمهور القراء وكانت شخصيتها الرئيسية تدور حول عبير عبدالرحمن التي قابلت الخبير في عالم الكمبيوتر والبرمجيات شريف الذي اخترع جهازا قادرا على إرسالها عبر الزمن وإلى أماكن تاريخية، وغيرها.

وفي رواية قلعة السفاحين أرسل الجهاز عبير عبدالرحمن إلى فترة حرجة من عمر التاريخ الإسلامي، إلى القرن الحادي عشر في معقل قلعة "ألموت" معقل واحدة من أخطر الطوائف في التاريخ الإسلامي، طائفة الحشاشين وزعيمها حسن الصباح".

علاقة الصباح والخيام ونظام الملك

تشرح الرواية أبعاد العلاقة بين الثلاثي الشاعر عمر الخيام وحسن الصباح زعيم طائفة الحشاشين، ونظام الملك وتشرح الرواية أبعاد تلك العلاقة بينهم وكيف انقلب نظام الملك على حسن الصباح فسافر الأخير إلى مصر ليقابل وزير المستعصم الأفضل ومن هنا تبزغ في رأسه فكرة الدعوة النزارية.

وبعد ان يسجن يجد الصباح وسيلة للهرب ويرجع إلى عكا ثم أصفهان ليبدأ في نسج أسطورته على مهل في قلعة "ألموت" وأورد خالد توفيق أن الصباح كان قد استحضر نوعا من القنب الهندي ليضعه في الأكل والشراب لمن معه فيغيبون عن الوعي فينقلهم إلى روضة عظيمة من شجر وابهة عالية ومناظر خلابة وقينات في غاية الجمال وحين يفيقون يقول لهم إنها الجنة، ثم يطعمهم مرة أخرى فيغيبون فينقلهم إلى وسط القلعة ويقول لهم إنهم إن ماتوا فسيكون مسكنهم الجنة التي كانوا فيها.

وبدأ الحشاشين في تنفيذ سلسلة هائلة من الاغتيالات كان من ضمنها الصديق القديم للصباح نظام الملك، واغتيال وزراء وأكابر في الدولة السلجوقية وقياداتها واستمر حتى رحيل ملكشاه ملك الدولة السلجوقية وتولي الأمر من بعده لابنه سنجر.

الحشاشين

وبرغم أن أحمد خالد توفيق كان في أكثر روايته يذكر سردا لحقبة مليئة بالفتن لذكر أحداث كثيرة عن أصفهان ورحلة حسن الصباح مع تابعيه، لكنه ذكر الكثير من المراجع ومنها مارك بولو وغيرها، وأن هناك فصولا كاملة اعتمدت على ذكر مصادر مثل ذكره أن هناك فصلا اعتمد بشكل كامل على كتاب "مذاهب غريبة" تأليف كامل زهيري الذي صدر ضمن مكتبة الأسرة والكتاب نفسه صدر لأول مرة عام 1958.

ويورد خالد توفيق رباعيات عمر الخيام التي ترجمها أحمد رامي، ويذكر أن حسن الصباح كانت له معرفة عظيمة بالكثير من الأمور وأن نيسابور في ذلك الوقت كان بها 6 جامعات".

ما بين الحشاشين وقلعة السفاحين

ربما كان العامل المشترك بين الرواية التي كتبها أحمد خالد توفيق عام 1995 ومسلسل الحشاشين إنتاج قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية هو الخط الأساسي التاريخي الذي أورد فكرة لقاء الأصدقاء الثلاثة وعهدهم بأنه إذا وصل أحدهم فعليه مساعدة الأخريين، وهو ما تم ذكره في المسلسل، ومن بعدها تدخل عبدالرحيم كمال بخياله ليملأ الفراغات التي تركتها سيرة الصباح، خاصة أن معظم المصادر يشير إلى أن كل الأوراق التي تركت منذ عصر الحشاشين أحرقت تماما وما تم تدوينه حصل بعد ذلك بعشرات السنين، سوى أن الحشاشين كمنظومة لم تمت حتى اليوم وهناك نسل لهم وأمير أيضًا.

ما بين القراءة والبصري

تحويل العمل إلى مسلسل يستلزم الكثير من الديكورات لقلاع وحروب واغتيالات وكيف ان كل مشهد يحتوي على تكلفة كبيرة جدا، وهو ما تم عمله وكان المشاهد يرجع عبر الزمن ليعيش في هذه الحقبة بعينها، فيجد الإمام الغزالي المناهض للحشاشين، وغيرها من الطوائف ويجد الحروب والمكائد والدسائس التي تفوق ما ذكره جورج آر آر مارتن في أسطورته "لعبة العروش" وبرهان حقيقي على أن الدراما المصرية قادرة على إنتاج عمل بهذه القوة والضخامة.

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