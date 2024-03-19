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الثقافة

المفاجآت لم تبدأ بعد.. سيناريو ما بعد بلوغ كريم عبد العزيز «ألموت»

مسلسل الحشاشين 2024
مسلسل الحشاشين 2024

يبحث كثيرون من المشاهدين، عن الأحداث التاريخية التي ارتبطت بما يقدمه مسلسل "الحشاشين" بطولة الفنان كريم عبد العزيز، في موسم دراما رمضان 2024، حيث استولى حسن الصباح بدهاء ومكر شديدين، على قلعة "ألموت" تبدأ قصته الأسطورية، ومعاركه الدامية.

ونستعرض في السطور التالية، سيناريو ما بعد بلوغ حسن الصباح (كريم عبدالعزيز) قلعة «ألموت» لاستكمال نشر دعوته الشيعية الإسماعيلية واتساع رقعة اتباعه.

حسن الصباح مالكًا لـ قلعته "ألموت" 35 عامًا

في فصل كامل خصصه الكاتب الكبير، عباس محمود العقاد، حول حسن الصباح، وقلعته "ألموت"، في كتابه " فاطمة الزهراء والفاطميون"، يتتبع العقاد رحلة حسن الصباح، قائلًا: ولى الحسن على قلعة «آلموت» في سنة ٤٨٣ هجرية ومات في سنة ٥١٨ هجرية، فظل مالكًا لتلك القلعة باسطًا نفوذه على ما حولها خمسًا وثلاثين سنة، لعله كان خلالها أقوى رجل في الديار الإسلامية من مراكش إلى تخوم الصين

ويفند العقاد كيف استغل حسن الصباع، عدة مذاهب للوصول إلى غايته، في تغيب عقول الناس وجذب الاتباع له: تسمَّى الصباح بالمهدي وانتحل البنوة الروحية للانتساب إلى الإمام، واستعان بتعدد المراجع في المذهب، فانفتحت أمام الحسن أبواب الدعوة لنفسه باسم «نزار».

ويكشف العقاد، كيف أن الظروف كانت في صالح حسن الصباح، بعدما مات «المستنصر» الخليفة الفاطمي سنة ٤٨٧ للهجرة، فساعد ذلك الإسماعيلي حسن الصباح على انتحال المرجع الذي يروقه أن يدعيه "فهو حجة ومهدي وإمام كما يشاء".

سيناريو حسن الصباح بعد استيلاءه على قلعة "ألموت"

اعتمد الصباح في توطيد سلطانه، على ثلاث أشياء هامة، كما يخبرنا بها الكاتب عباس العقاد، وهم: الحيلة، والغيلة، والفتنة الدخيلة، فمن الحيلة أن السلطان السلجوقي ملكشاه سيَّر إليه فرقة لمحاصرته بعد استيلائه على قلعة آلموت بسنتين، ولم يستكثر من الجند كما أوصاه وزير نظام الملك استخفافًا بشأن القلعة وحاميتها، فلما أحاطت الفرقة بالقلعة بين الجبال الجرداء والقفار الموحشة وطال على جنودها العهد بلهو العواصم والحواضر أمر الحسن بقافلة تحمل الخمور فيما تحمل من المتاع فسيرت على مرأى من الجيش المحاصر، فما وقعت أيديهم على الخمر حتى أفرغوها في أجوافهم وانطلقوا يهزجون، فانقضت عليهم حامية القلعة وأمعنت فيهم قتلًا ونهبًا وتشريدًا من دون أن تصاب الحامية بخسارة ذات بال.

وأعاد ملكشاه الكرة، فضيق المحاصِرون مسالك القلعة وساكنيها وبطلت الحيلة فاعتمد الرجل على الغيلة، وأرسل إلى الوزير فتى من فتيانه الفدائيين فقتله، فعاد الجيش الذي سيره إلى حيث استدعاه ملكشاه، لحاجته إليه في اتقاء الفتنة واتقاء الغارة من المغول.

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مسلسل الحشاشين 2024

مصادفات وحوادث تساعد حسن الصباح في بناء مملكته

ويذكر العقاد كيف لعبت بعض المصادفات والحوادث، دورها في حياة حسن الصباح، حيث  يموت ملكشاه ويزعم الأتباع والأشياع أنها كرامة المهدي تنجيه من أعدائه واحدًا بعد واحد، ويتنبه الرجل إلى مواقع الفرص فلا تفوته منها فائتة.

ليس هذا فقط، بل يقول العقاد: فلما نشبت الفتنة بين ولدي ملكشاه جعل همه أن ينصر أحدهما على الآخر حتى يوشك أن يظفر بأخيه، فيسلط على الجيش المنتصر سلاح الغيلة أو سلاح الفتنة الدخيلة، ومن أساليبه في هذه الفتنة أن يترك المحاربين في شك ممن هو معهم ومن هو عليهم، وقد يشيع عن أحد أعدائه في دولة الأمير أنه من الإسماعيليين «الصباحيين» المستترين، وقد يوهم الأمير غير ذلك فيقرب إليه ويظهر العداء لابن الصباح ومتبعيه.

مصالحة بن ملكشاه وحسن الصباح

ويضيف عباس العقاد: فلما آل العرش إلى السلطان سنجر بن ملكشاه، وكان من أقوى الملوك وأغناهم في عصره، لم يجد بدًا من مصالحة ابن الصباح، وقيل في أسباب المصالحة: إنه كان من أهمها شك السلطان في حاشيته وقواده وأجناده، وتخوفه من أن تكون الدعوة السرية قد قلبت عليه أقرب الناس إليه وهو لا يعلم، فتعاقد مع ابن الصباح على المسألة وترك له جباية الضرائب والإتاواتفي إقليمه.

 ويروى أنه وجد في طريقه إلى حصار «آلموت» خنجرًا مغروسًا في فراشه مكتوبًا عليه: إن الذي غرسه هنا قادر على أن يغمده في صدرك، وأنه سمع عن أمراء الحصون أنهم يضمرون العقيدة الباطنية ويعلنون الطاعة للسلاجقة في انتظار الأمر من شيخ الجبل، فآثر المسألة على القتال.

أبطال الحشاشين

يشارك بمسلسل الحشاشين، عدد كبير من النجوم والنجمات في رمضان 2024، وهم: كريم عبد العزيز، ونيقولا معوض، وفتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي، نور إيهابـ، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، بسنت أحمد أبو باشا، والفنان محمد رجب كـ ضيف شرف في أحداث المسلسل، والمسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.

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